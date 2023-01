Football : le gardien des Bleus Steve Mandanda annonce sa retraite internationale à 37 ans

Steve Mandanda, champion du monde 2018 et vice-champion en 2022 comme gardien N.2 des Bleus, a annoncé samedi qu'il mettait un terme à sa carrière en équipe de France, à 37 ans, cinq jours après la retraite internationale d'Hugo Lloris. "Aujourd'hui, pour moi l'équipe de France s'arrête là", a déclaré l'actuel portier du Stade rennais, international depuis 2008, en conférence de presse à la veille de la réception du Paris SG en championnat, évoquant "beaucoup de fierté et d'émotion".

Une décision "prise dès la fin" de la Coupe du monde 2022

L'ancien gardien historique de Marseille (35 sélections) a assuré que la décision avait été "prise dès la fin" de la Coupe du monde 2022, achevée par la finale perdue contre l'Argentine aux tirs au but. "J'ai vécu des grands moments avec l'équipe de France, ç'a été pour moi un privilège et un bonheur de passer tous ces moments. Mais à 37 ans je pense que c'est le bon moment" pour céder la place, d'autant que "des jeunes arrivent derrière avec beaucoup de qualités", a-t-il dit aux journalistes présents.

L'annonce intervient cinq jours après celle de la retraite internationale de Lloris, son principal concurrent durant quatorze ans chez les Bleus, et dont il était la doublure au Mondial russe en 2018, puis au Mondial qatari en 2022. Mandanda a disputé sa 35e et ultime sélection lors du dernier match de groupe de la Coupe du monde, le 30 novembre à Doha, une défaite 1-0 contre la Tunisie lors de laquelle il est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire sous le maillot tricolore.

Mike Maignan prochain gardien phare des Bleus ?

Barré par Lloris (145 sélections) dans la cage française, il est apparu sur quelque 160 feuilles de match avec les Bleus, entre sa première cape en mai 2018 et sa dernière apparition sur le banc, le 18 décembre lors de la finale de la Coupe du monde. "Ca permet de boucler la boucle avec Hugo : on a commencé ensemble, on termine ensemble. Je n'ai pas eu le même nombre de sélections que lui mais j'ai vécu beaucoup de choses avec lui", a déclaré samedi Mandanda.

Avec le départ de Lloris et Mandanda, un boulevard s'ouvre pour Mike Maignan, 27 ans, forfait pour le dernier Mondial et toujours coincé à l'infirmerie de l'AC Milan. L'équipe de France fait sa rentrée le 24 mars contre les Pays-Bas à Saint-Denis en ouverture des qualifications pour l'Euro-2024.