«C'est dommage de finir comme ça» : Giroud attristé de la fin de carrière chaotique de Benzema en Bleu

"Dommage." Pour Olivier Giroud, l'histoire entre Karim Benzema et les Bleus se termine de façon brutale et regrettable. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1) à quelques jours du match de la France face aux Pays-Bas comptant pour les qualifications de l'Euro 2024, le joueur du Milan AC s'est montré attristé par la situation : "C'est dommage de finir comme ça. Et tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, sa carrière qu'il a eue… C'est sûr que j'aurais préféré qu'il s'arrête sur un bon point" final, a réagi l'ancien Gunners.

Écarté de l'équipe de France pendant plusieurs années, "KB9" avait refait surface avec les Bleus en 2021 avant d'être sélectionné pour le Mondial 2022 au Qatar. Mais une tragique blessure survenue quelques jours avant le début de la compétition l'avait poussé à quitter le groupe. "Je n'aurais pas aimé être à sa place à la Coupe du monde en sachant que c'était sûrement sa dernière", a commenté Olivier Giroud. Une situation confuse qui a depuis ravivé les tensions entre le sélectionneur Didier Deschamps et l'attaquant du Real Madrid, le premier affirmant que le joueur ne pouvait être opérationnel pendant toute la durée du Mondial, ce que réfutait le second laissant le doute sur une mise à l'écart forcée.

"Sa décision"

Ce départ de Karim Benzema du groupe Bleu, dans le plus grand chaos, a également entraîné sa retraite internationale. Un choix définitif, annoncé sur les réseaux sociaux, qu'Olivier Giroud respecte malgré la manière dont cela a été réalisé : "C'est sa décision. Maintenant, c'est sûr que l'annonce de la retraite est un jour important et qu'on a tous envie de choisir notre sortie, que ça se passe du mieux possible. Maintenant, si lui a fait le choix d'arrêter, il faut le respecter." Une compassion que le meilleur buteur des Bleus tient à mettre en avant malgré les relations parfois dégradées que les deux joueurs ont entretenu.

Si le joueur Madrilène a pris sa retraite internationale, "c'est qu'il estimait qu'il ne voulait plus, il ne pouvait", a ensuite réagi Olivier Giroud au micro de Jean-François Pérès et de Céline Géraud. Et pour le recordman du nombre de buts de l'histoire de l'équipe de France avec 53 réalisations sous le maillot tricolore, c'était "son choix". Interrogé en conférence de presse lundi, Didier Deschamps a mis un point final sur la situation : "C'est un sujet clos, je ne vais pas re-commenter quoi que ce soit."

Le divorce entre "KB9" et les Bleus semble désormais définitif. Bien que convié à une cérémonie rendant hommages aux anciens Bleus et organisée par la FFF en amont du match face aux Pays-Bas ce vendredi, Karim Benzema ne devrait pas faire le déplacement.