Euro : pourquoi le Danemark est l'équipe la plus excitante ?

Les supporters danois seront passés par toutes les émotions dans cet Euro 2020. Après avoir frôlé le pire avec l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen en plein match, la sélection danoise se retrouve quasiment à la surprise générale en quarts de finale après sa démonstration face aux Gallois (4-0) samedi. Forts de ce match abouti, les Vikings ont toutes les chances de se hisser en demi-finale de la compétition samedi face à la République tchèque. Au total, beaucoup d'éléments font du Danemark l'une des sélections préférées des Européens à l'Euro 2020.

Parce qu'il a souffert du malaise de son meilleur joueur

Tout avait mal commencé pour les Vikings. Leur meilleur élément, la star de l'Inter Milan Christian Eriksen, s'écroulait à cause d'un malaise lors du premier match du Danemark contre la Finlande (défaite 0-1). Un événement tragique qui a marqué toute la planète football, et bien au-delà. La survie miraculeuse de son numéro 10 a haussé le capital sympathie accordé à la sélection danoise, alors sous le choc en ce début de compétition. La reprise du jeu a été par la suite un cauchemar pour les Vikings, qui ont perdu leur premier match du tournoi.

Parce qu'il s'est trouvé des héros

Lors de cet accident, un homme a été le héros de tout un peuple : le capitaine de la sélection Simon Kjaer. L'ancien défenseur Lillois s'est précipité pour déplacer son coéquipier en position latérale de sécurité et empêcher tout étouffement. Un exemple pour ses partenaires, et pour tous. Le gardien Kasper Schmeichel, qui a rassuré la compagne d'Eriksen aux côtés de Kjaer, a rendu hommage à "une personne et un capitaine fantastique". "Je ne suis pas surpris que Simon Kjaer ait pris les devants. Il a une grande éthique et je suis fier de le considérer comme mon ami", avait-il souligné deux jours après la rencontre.

Parce qu'il revient de loin

Au début de la troisième journée de la phase de groupes, le Danemark était proche de la sortie avec aucun point au compteur. Sa défaite de peu contre la Belgique (1-2), un des grands favoris du tournoi, l'a finalement relancé lors de la deuxième journée dans un Parken Stadium de Copenhague gonflé à bloc. Son récital quatre jours plus tard face à la Russie, toujours à domicile (4-1) et ponctué par un but splendide de son défenseur Andreas Christensen, lui a permis de s'extirper du groupe B, en deuxième position, à la dernière journée. Un nouveau miracle pour les Vikings qui en fait la belle histoire de cet Euro 2020.

Parce qu'il séduit dans le jeu

Une histoire qui n'est pas encore terminée. En huitièmes de finale, le Danemark a régalé contre le pays de Galles, infligeant un 4-0 aux demi-finalistes de l'Euro 2016. L'attaquant niçois Kasper Dolberg, titularisé en l'absence pour blessure de l'habituel avant-centre Yussuf Poulsen, a signé un doublé dans cette rencontre et a fait l'unanimité. Son premier but a conclu un modèle d'action collective, débutée dans le camp des Danois. Le signe d'une équipe efficace et portée vers l'avant, avec huit réalisations lors des deux dernières rencontres. Bref, une équipe que les fans de foot ont envie de voir briller à nouveau.

Parce qu'il est un outsider capable de remporter le titre

En quarts de finale samedi face à la République tchèque, la sélection dirigée par Kasper Hjulmand pourra s'appuyer sur ses attaquants en pleine confiance. "On a beaucoup de grands joueurs, cela serait mentir que de dire que nous nous attendions à nous retrouver là, mais c'est une grosse satisfaction de se retrouver en quarts", résume Kasper Dolberg, l'un de ses joueurs décisifs. Une sélection danoise à l'image de l'Islande en 2016, autre pays nordique inattendu à ce stade de la compétition qui avait bénéficié de la sympathie des supporters européens. Mais le Danemark peut viser plus haut contre une équipe tchèque elle aussi outsider du tournoi. Et pourquoi pas rééditer son exploit de l'Euro 1992, où la sélection rouge et blanche avait remporté le titre, là aussi à la surprise générale.