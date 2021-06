EN DIRECT - Euro : suivez les 8e de finale pays de Galles-Danemark et Italie-Autriche

C'est l'heure des matches couperets, des scénarios homériques et des exploits en tous genres. Les huitièmes de finale de l'Euro commencent samedi, avec une affiche entre le pays de Galles et le Danemark à 18h. Les Danois, qui auront une pensée pour leur coéquipier Christian Eriksen, espèrent poursuivre sur leur lancée après une victoire 4-1 contre la Russie lors du dernier match de poule. A 21h, l'Italie partira nettement favorite de son huitième face à l'Autriche de David Alaba. Les Italiens, qui ont enchanté leurs fans lors du premier tour, doivent confirmer leur retour sur le devant de la scène, après leur absence au Mondial 2018. Suivez ces deux rencontres en direct.

Les informations à retenir : Les huitièmes de finale débutent ce samedi

Le pays de Galles affronte le Danemark à 18h

L'Italie rencontre l'Autriche à 21h

Pays de Galles-Danemark : duel indécis

Les huitièmes de finale vont s'ouvrir sur une rencontre très ouverte et hautement indécise. Le pays de Galles, toujours guidé par sa star Gareth Bale, espère rééditer son formidable parcours d’il y a cinq ans, où il avait atteint les demi-finales avant d’être éliminé par le Portugal, futur vainqueur. Le Danemark, de son côté, a fait preuve d’une exceptionnelle capacité de résilience en se qualifiant malgré l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors du premier match contre la Finlande. Le milieu offensif de l’Inter Milan, grande star de sa sélection, est indemne et a été opéré (on lui a placé un défibrillateur cardiaque). Mais ses coéquipiers voudront lui rendre hommage en allant le plus loin possible, et pourquoi pas répéter le fol exploit de l’Euro 1992, quand le Danemark avait remporté la compétition à la surprise générale.

Italie-Autriche : les Italiens nettement favoris

Avis aux parieurs audacieux : si vous voulez gagner gros, misez sur une victoire de l’Autriche face à l’Italie, samedi à 21h en huitièmes de finale de l’Euro. Car autant le dire tout de suite, difficile de voir cette Squadra Azzurra nouvelle version, joueuse et profondément renouvelée par son sélectionneur Roberto Mancini, se faire éliminer par les Autrichiens. Les Italiens ont en effet gagné leurs trois matches de poule, dont deux larges victoires 3-0 face à la Turquie et la Suisse (puis 1-0 contre le pays de Galles) qui ont enthousiasmé toute la Botte. Les Autrichiens, avec leur capitaine David Alaba, essaieront de leur côté de créer un immense exploit pour leur tout premier huitième de finale d’un Euro.