Euro : le top 5 des plus beaux buts de la phase de groupes

Une pluie de buts s'abat sur l'Euro 2020 depuis le début de la compétition. Avec près de trois buts inscrits par match, le spectacle est présent sur les onze pelouses du tournoi et nous offre des réalisations déjà splendides. Actions collectives de grande classe et tirs lointains venus de nulle part, voici le premier top buts de la compétition. Avec le meilleur pour la fin...

5. La frappe enroulée de l'Ukrainien Andrei Yarmolenko

[ ️VIDEO - ⚽️BUT] #EURO2020#NEDUKR

Wooowww quelle inspiration d'Andriy Yarmolenko !!!!

L'Ukrainien réduit le score d'une frappe somptueuse qui file pleine lucarne !! ☄️ https://t.co/4a2AmachSn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2021

La tentative lointaine de l'Ukrainien Andrei Yarmolenko réveille les siens face aux Pays-Bas. Lors de la première journée de l'Euro, l'Ukraine affronte les "Oranje" chez eux à Amsterdam. La sélection ukrainienne est menée 2 buts à 0, mais le milieu de West Ham sonne la révolte de son équipe. Côté droit, Yarmolenko s'avance et donne le ballon à l'attaquant Roman Yaremtchouk au bord de la surface de réparation. Celui-ci lui remet instantanément et le milieu ukrainien est en bonne position pour frapper des 20 mètres. Il arme du pied gauche et son ballon fouetté trouve la lucarne droite du gardien néerlandais Stekelenburg. Un but magnifique qui va galvaniser les Ukrainiens, mais les Oranje auront le dernier mot (3-2).

4. La finition d'Alexei Mirantchouk sur une combinaison

[ ️VIDEO] #EURO2020#FINRUS

Woww le bijou de Miranchuk pour l'ouverture du score !

☄️ Un coup de patte sublime ! https://t.co/Hd2hEbfzVE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 16, 2021

Un but splendide du début à la fin. Lors du deuxième match de la Russie, opposée à la Finlande (1-0), l'attaquant de l'Atalanta Bergame Alexei Mirantchouk obtient le ballon à 25 mètres des buts finlandais. Il exécute un une-deux avec son avant-centre Artem Dizouba et pénètre dans la surface. Le temps pour Mirantchouck de réaliser un crochet sur le défenseur de la Finlande et d'enrouler sa frappe du pied gauche. Son toucher de balle trouve la lucarne opposée de Lukas Hradecky et permet à la Russie d'ouvrir le score juste avant la mi-temps. Ce but donnera les trois points de la victoire à la sélection russe, insuffisant toutefois pour se qualifier huitièmes de finale.

3. La reprise puissante d'Andreas Christensen

[ RÉSUMÉ VIDÉO] #EURO2020#RUSDEN

Au terme d'un match fou, le Danemark s'impose largement contre la Russie et arrache sa place pour les 1/8èmes de finale de l'Euro !

Damsgaard et Christensen ont régalé avec deux buts exceptionnels ! pic.twitter.com/9X107ezZUq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2021

Le boulet de canon de l'Euro 2020 ! Le Danemark joue sa survie dans le groupe B face à la Russie. Les Danois mènent 2 buts à 1 et se portent vers l'avant pour accroitre leur avantage. Après de multiples occasions dans la surface de réparation, l'un des joueurs russes dégage le ballon tant bien que mal dans l'axe du but. Le défenseur danois Andreas Christensen arrive lancé à pleine vitesse et frappe le ballon avec beaucoup de puissance aux 25 mètres. Celui-ci passe entre cinq défenseurs de la Russie et finit sa course sous la barre transversale du gardien Matvey Safonov. La folie s'empare du Parken Stadium de Copenhague alors que l'équipe danoise, fragilisée par le malaise de son meneur de jeu Christian Eriksen lors de la première journée, file tout droit vers les huitièmes de finale (victoire 4-1).

2. La finesse de l'extérieur du pied de Luka Modric

[ VIDEO] #EURO2020#CROSCO

LUKA MODRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC !

L'extérieur du pied PAR-FAIT du Madrilène redonne l'avantage à la Croatie !https://t.co/CDIyFdte20 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2021

La classe du Croate Luka Modric résumée en une action contre l'Écosse lors de la dernière journée (3-1). À quelques mètres du but, l'attaquant du Dinamo Zagreb Bruno Petkovic donne en retrait à Matteo Kovavic, juste en-dehors de la surface de réparation. Le milieu de Chelsea contrôle et donne le ballon au meneur de jeu madrilène dans l'axe. Luka Modric prend son élan et frappe instantanément à 20 mètres avec l'extérieur de son pied droit. Le tir tout en finesse termine dans la lucarne droite du gardien écossais David Marshall. Le numéro 10 croate redonne l'avantage de la plus belle des manières à son pays qui parviendra finalement à s'imposer et à prendre la deuxième place du groupe D.

1. Le lob exceptionnel de 45 mètres de Patrik Schick

[ ️RESUME] #EURO2020#SCOCZE

Patrik Schick voit double, la République Tchèque bat l'Ecosse et débute idéalement son tournoi

Avec un lob sublime du milieu de terrain à ne surtout pas manquer ! https://t.co/QP8b5UZgu6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 14, 2021

Comment ne pas finir ce top buts par l'un des plus beaux de l'année ! De nouveau face à l'Écosse, en début de tournoi, l'attaquant de la République tchèque Patrik Schick récupère un ballon renvoyé par sa défense au milieu du terrain, sur la ligne médiane. Le joueur du Bayer Leverkusen voit le gardien écossais David Marshall trop loin de ses buts et tente un lob de 45 mètres avec son pied gauche. La trajectoire enroulée du ballon termine sous la barre transversale du portier, pris au piège dans ses propres filets. Le Tchèque réalise ce jour-là un doublé mémorable qui permet à son pays de s'imposer contre l'Écosse à Glasgow (2-0). La Tartan Army éliminée, le malheureux gardien écossais David Marshall sort du tournoi après avoir encaissé les deux plus beaux buts de la compétition...