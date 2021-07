Euro : le retour triomphal des Danois à Copenhague après la demi-finale

Un air de victoire en finale a flotté jeudi au Danemark. Les joueurs danois sont rentrés dans leur pays au lendemain de leur élimination au bout du suspense en demi-finale de l'Euro face à l'Angleterre (1-2 a.p.). Une centaine de supporters les attendaient de pied ferme à l'aéroport de Copenhague pour les remercier d'un parcours incroyable en championnat d'Europe. Kasper Dolberg et les siens ont également applaudi le soutien de leurs fans présents derrière leur écran, puisque le retour de la sélection danoise a été intégralement suivi par la première chaîne publique DR-1.

Des sourires malgré la déception

Les joueurs danois auraient bien voulu prolonger l'aventure européenne et ils n'étaient pas loin de le faire face à l'Angleterre. Seul un penalty généreusement accordé aux Anglais pour une petite faute sur Raheem Sterling en prolongation aura eu raison de l'épopée danoise. Frustrés lors des réactions d'après match, ressassant ce fait de jeu qui leur a coûté une possible finale, les Danois sont malgré tout revenus avec le sourire dans leur capitale. L'occasion pour eux de saluer leurs fans, pour certains présents pendant la phase de groupes que le Danemark a disputé intégralement à domicile dans son Parken Stadium.

Un parcours héroïque

L'été 2021 restera gravé dans les mémoires des supporters et de la sélection danoise malgré la déception de l'élimination en demi-finale. Tout avait commencé par la communion entre les deux parties, lorsque la star de l'Inter Milan Christian Eriksen s'est écroulée en raison d'un malaise cardiaque durant Danemark-Finlande (0-1). Le milieu de terrain a forte heureusement survécu. Un miracle suivi d'un second : après deux défaites de rang à l'Euro (contre la Finlande et la Belgique), les Vikings ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale grâce à une démonstration face à la Russie (4-1) avant de s'inviter à la surprise générale dans le dernier carré.

Même si les hommes de Kasper Hjulmand n'ont pas réussi à imiter leurs homologues de 1992 dont Peter Schmeichel, le père de Kasper, l'actuel gardien de but danois, ils ont séduit l'Europe du foot par leur courage et leur abnégation. Une équipe au parcours héroïque qui a bien mérité son ovation. Merci, messieurs !