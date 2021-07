EN DIRECT - Euro : suivez la demi-finale Angleterre-Danemark

Une opposition inattendue pour clore les demi-finales de l'Euro. L'Angleterre et le Danemark s'opposent mercredi soir (21 heures) au stade de Wembley, à Londres, pour tenter de s'inviter en finale du championnat d'Europe dimanche. Le vainqueur retrouvera dans ce même écrin l'Italie, qui a fait tomber l'Espagne mardi au terme de la séance des tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 2). Les Anglais espèrent bien décrocher une première finale européenne, eux qui n'ont jamais remporté la compétition, tandis que les Danois peuvent réitérer leur parcours victorieux de l'Euro 1992.

Angleterre - Danemark : coup d'envoi à 21h

Stade de Wembley, Londres

Le point sur les compos : Saka titulaire côté anglais, du classique côté danois. La seule surprise des compositions des deux équipes vient de la titularisation du jeune milieu de terrain offensif d'Arsenal, Bukayo Saka, 19 ans, sur le flanc droit de l'Angleterre. Côté danois, du classique avec toujours ses trois jeunes pépites Kasper Dolberg, Mikel Damsgaard et Joakim Mæhle.

Les équipes : Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane (cap)

Sélectionneur : Gareth Southgate Danemark : Schmeichel - Vestergaard, Kjær (cap), Christensen - Mæhle, Delaney, Hojbjerg, Stryger - Damsgaard, Dolberg, Braithwaite

Sélectionneur : Kasper Hjulmand Arbitre : Danny Makkelie (P-B)

Le point offensif : Kane face à Dolberg, deux buteurs en forme. C'est le match dans le match. L'attaquant anglais de Tottenham, Harry Kane, trois buts lors des deux derniers matches de l'Angleterre, sera opposé au Danois Kasper Dolberg, buteur de l'OGC Nice et en pleine réussite lui aussi avec trois buts dans cet Euro. Ces joueurs détiennent la clé pour faire basculer la demi-finale dans un sens ou un autre.

Le point sondage. Selon vous, c'est l'Angleterre qui va s'imposer mercredi soir aux dépens du Danemark. Vous êtes en effet 62% à pronostiquer une qualification des Anglais sur notre sondage Twitter. Verdict de la rencontre attendu aux alentours de 23 heures ou plus tard en cas de prolongation et de tirs au but.

Le point supporters. Comme quasiment à chaque fois depuis le début de l'Euro, les Anglais vont jouer à domicile dans leur stade de Wembley de Londres. Les Three Lions pourront donc compter sur le soutien populaire dans un écrin rempli avec une jauge à 75%, c'est-à-dire 60.000 spectateurs. Un atout précieux d'autant que le gouvernement britannique freine actuellement la venue des étrangers sur son territoire en raison du contexte sanitaire. Les Danois pourraient tout de même recevoir le soutien des fans qui vivent sur place, et des supporters qui auraient anticipé la mesure de quarantaine à leur arrivée.

Le point sur leurs parcours. L'Angleterre part en tant que légitime favori après une campagne européenne aboutie. Les Three Lions ont terminé premiers de leur groupe D devant la République tchèque et la Croatie, avec deux victoires et un nul. Son huitième de finale remarquable face à l'Allemagne (victoire 2-0) et son récital face à l'Ukraine (victoire 4-0) ont véritablement insufflé de la confiance à toute l'équipe anglaise. Pour le Danemark, le parcours a été bien plus compliqué. Au pied du mur après deux défaites, les Danois se sont magnifiquement relevés pour se qualifier, et enchaîner trois victoires de suite contre la Russie (4-1), le pays de Galles (4-0) et la République tchèque (2-1).

Le point stats. L'affiche Angleterre-Danemark à Wembley s'est toujours soldée par une courte victoire 1-0 de l'une des deux équipes. En sept confrontations, les Anglais se sont imposés à cinq reprises, contre deux victoires pour les Danois.

Le point sur leur dernière opposition. Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois il y a quelques mois, le 14 octobre 2020 à Wembley, à l'occasion d'une rencontre de Ligue des nations. Et c'est le Danemark qui s'était imposé grâce à une réalisation sur penalty de Christian Eriksen. La rencontre avait la particularité de se jouer à huis clos en raison des restrictions dues au Covid-19, donc dans une atmosphère qui sera bien différente mercredi soir. En compétition officielle, les deux sélections s'étaient affrontées en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2002, pour une victoire nette des Anglais (3-0).

Le point historique. Les deux nations vont disputer leur troisième demi-finale de championnat d'Europe dans leur histoire. L'Angleterre s'est à chaque fois inclinée à ce stade de la compétition, d'abord en 1968 contre la Yougoslavie (1-0) puis contre l'Allemagne, chez elle à Wembley, au bout de la séance des tirs au but en 1996 (1-1, 6 t.a.b. à 5). Pour l'anecdote, c'est le sélectionneur actuel des "Three Lions", Gareth Southgate, alors défenseur qui avait manqué le tir au but décisif. Le Danemark a également joué à deux reprises en demi-finale, pour une défaite en 1984 face à l'Espagne (1-1, 5 t.a.b. à 4) et une victoire en 1992 face aux Pays-Bas (2-2, 5 t.a.b. à 4) avant de filer vers le titre cette année-là.