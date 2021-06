Leur jeu, leur forme : ce qu'il faut savoir sur le Portugal avant le match face aux Bleus

L'ultime défi de l'équipe de France avant les matches à élimination directe de l'Euro 2020. Les Bleus affrontent le Portugal de Cristiano Ronaldo, tenant du titre, mercredi soir à Budapest (21 heures) en clôture de la phase de groupes. Il s'agira du remake de la finale de l'Euro 2016 perdue par les partenaires d'Antoine Griezmann au Stade de France (0-1). Les Bleus ont une longueur d'avance pour les huitièmes de finale avec quatre points. Les deux nations visent la première place du "groupe de la mort", essentielle afin d'éviter un gros calibre dès les huitièmes de finale. Pour cela, le Portugal peut compter sur ses armes offensives.

Liste des 26 joueurs du Portugal : 3 Gardiens : Rui Patricio (Wolverhampton/ENG), Anthony Lopes (Lyon/FRA), Rui Silva (Grenade/ESP). 7 Défenseurs : Joao Cancelo (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (Wolverhampton/ENG), José Fonte (Lille/FRA), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (Sporting Portugal), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER). 9 milieux : Danilo Pereira (PSG/FRA), Joao Palhinha (Sporting Portugal), William Carvalho (Betis Seville/ESP), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG, Joao Moutinho (Wolverhampton/ENG), Sergio Oliveira (FC Porto), Renato Sanches (Lille/FRA) Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City/ENG). 7 attaquants : Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/ITA), Diogo Jota (Liverpool/ENG), Rafa Silva (Benfica Lisbonne), André Silva (Eintracht Francfort/GER), Joao Félix (Atlético de Madrid/ESP), Gonçalo Guedes (Valence/ESP), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal).

L'état de forme : des Portugais stoppés net par l'Allemagne

Le Portugal a commencé son Euro 2020 de la plus belle des manières en s'imposant largement face à la Hongrie, dans son stade bouillant de Budapest, en fin de rencontre (0-3). Son attaquant star Cristiano Ronaldo, septuple Ballon d'Or, a déjà fait parler de lui en battant de nouveaux records, notamment celui de meilleur buteur en championnat d'Europe (12). Un départ tonitruant qui tranche avec celui de son Euro 2016, où la Seleção das quinas avait bafouillé son football et terminé parmi les meilleurs troisièmes.

Palmarès du Portugal : 1 Euro (2016)

1 Ligue des Nations (2019)

Les partenaires de "CR7" ont finalement été rappelés à l'ordre par l'Allemagne samedi lors de la deuxième journée du groupe F, après une large défaite à Munich (4-2). Beaucoup d'errements défensifs ont été soulignés, et les Portugais n'ont pas réussi à rattraper leur retard malgré des occasions de but en fin de match. Le sélectionneur Manuel Santos doit donc remobiliser sa défense pour qu'elle ne prenne pas l'eau contre la France.

Le 11 probable : Rui Patricio - Semedo, Ruben Dias, Pepe, R. Guereiro - William Carvalho, Danilo Pereira - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota - C. Ronaldo

Équipe type : un collectif redoutable en contre

La Seleção das quinas s'appuie sur la présence de joueurs champions d'Europe en 2016 qui y ont brillé, à l'instar de son gardien Rui Patricio, de Pepe et Raphaël Guereiro en défense et bien évidemment de son buteur star et capitaine, Cristiano Ronaldo, inarrêtable à 35 ans. La sélection rouge et verte compte également sur de nouveaux atouts offensifs comme le milieu prolifique de Manchester United, Bruno Fernandes, ou encore de l'ancien Monégasque Bernardo Silva, désormais bien intégré dans le onze de départ. Les arrivées du Parisien Danilo Pereira en sentinelle et de Ruben Dias, défenseur axial et titulaire à Manchester City, doivent lui permettre de solidifier son bloc défensif. Une Seleção das quinas qui aime jouer en contre grâce à la vitesse de ses attaquants, à l'image de son premier but samedi face à l'Allemagne.

Les cinq derniers matches du Portugal : Portugal 2-4 Allemagne (groupe F de l'Euro 2020, 19 juin 2021)

Hongrie 0-3 Portugal (groupe F de l'Euro 2020, 15 juin 2021)

Portugal 4-0 Israël (amical, 9 juin 2021)

Espagne 0-0 Portugal (amical, 1er juin 2021)

Luxembourg 1-3 Portugal (qualifications pour la Coupe du monde 2022, 30 mars 2021) Les cinq derniers matches du Portugal face à la France : Portugal 0-1 France (Ligue des nations, 14 novembre 2020)

France 0-0 Portugal (Ligue des nations, 11 octobre 2020)

Portugal 1-0 France (finale de l'Euro 2016, 10 juillet 2016)

Portugal 0-1 France (amical, 4 septembre 2015)

France 2-1 Portugal (amical, 11 octobre 2014)

Comment ils se sont qualifiés à l'Euro ?

De façon surprenante, le Portugal (éliminé en 8e de finale de la dernière Coupe du monde par l'Uruguay) n'a pas vraiment brillé lors des éliminatoires de l'Euro 2020. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont qualifiés à la deuxième place de leur groupe dans une poule à cinq équipes, derrière l'Ukraine et devant la Serbie, le Luxembourg et la Lituanie. L'incontournable CR7 a inscrit 11 buts, soit la moitié des réalisations de sa sélection. Mais le Portugal doit sa deuxième place à sa défaite fin 2019 contre l'Ukraine à Kiev (2-1). Un rang qui l'a propulsé dans un groupe F de l'Euro 2020 très relevé, en compagnie de la France et de l'Allemagne.