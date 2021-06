Euro 2020 : la France, l'Allemagne et le Portugal dans le groupe F "de la mort"

Toute l'Europe du foot attend avec impatience les rencontres du groupe F de l'Euro 2020, dans lequel la France se retrouve avec l'Allemagne et le Portugal. Un groupe qui pèse lourd dans la balance, avec six Coupes du monde et autant de Championnats d'Europe des nations à leur palmarès. Il y aura des chocs à chaque journée : Allemagne-France le 15 juin, Portugal-Allemagne le 19 juin et Portugal-France le 23 juin. S'il est difficile de dégager un favori dans ce groupe, s'octroyer la première place sera un avantage pour la phase à élimination directe. La Hongrie, dernière nation à avoir rejoint ce "groupe de la mort", tentera, elle, de jouer les trouble-fêtes avec deux matches chez elle, à Budapest.

Groupe F

France

Allemagne

Hongrie

Portugal

Les favoris : France, Allemagne, Portugal ?

Bien malin qui peut prédire le classement final de ce groupe ! La France a néanmoins les armes pour briller à l'Euro, avec un trio offensif Benzema-Griezmann-Mbappé redouté de tous. Premiers de leur groupe de Ligue des nations, les Bleus sont l'équipe que toute l'Europe va vouloir renverser de son piédestal. A l'image de l'Allemagne, encore sonnée par son élimination au premier tour à la Coupe du monde 2018 et revancharde de sa demi-finale perdue à l'Euro 2016 contre la France. La Mannschaft se reconstruit mais la jeune garde a encore du mal à prendre la relève des Manuel Neuer, Thomas Muller ou Toni Kroos, une nouvelle fois sélectionnés. Elle aura le petit avantage de disputer ses trois matches à domicile à Munich.

Et bien sûr le Portugal, tenant du titre, qui sera également scruté de près. La Seleção das quinas comptera de nouveau sur son prodige Cristiano Ronaldo, 36 ans, et sur de nouveaux atouts offensifs comme le milieu Bruno Fernandes (26 ans) ou l'attaquant Diogo Jota (24 ans). Le pays qui terminera premier de cette phase de groupe enverra un gros message aux autres prétendants au titre et se facilitera la tâche en affrontant un troisième de groupe (A, B ou C) en huitièmes de finale.

Le petit : la Hongrie

C'est à oublier que ce groupe F se compose d'une quatrième nation, avec les trois mastodontes susnommés. La Hongrie est de nouveau présente à l'Euro grâce à sa victoire en finale des barrages de novembre 2019 contre l'Islande (2-1). Les Hongrois profitent de l'élargissement de la compétition à 24 équipes pour revenir une deuxième fois de suite, après une longue disette entre 1972 et 2016. Cette équipe présente une sélection de joueurs issus de la Bundesliga et de son championnat national. Les hommes de l'Italien Marco Rossi, sélectionneur depuis 2018, pourront s'appuyer sur leur public contre la France et le Portugal puisque ces deux rencontres se disputeront dans la capitale hongroise, à Budapest.

Les joueurs à suivre : des stars partout !

Ce groupe F est aussi particulièrement attendu pour y voir des stars en pagaille sur les pelouses. Le choc Allemagne-France, en ouverture de ce groupe, réserve déjà de belles oppositions. Les cadres allemands Thomas Muller, Mats Hummels ou Manuel Neuer, champions du monde en 2014, verront déferler une vague bleue offensive inédite avec Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Sans oublier la couverture de terrain du milieu N'Golo Kanté, remarquable cette saison et cité comme potentiel Ballon d'Or. Un gros bouquet de stars du foot complété par le Portugal de Cristiano Ronaldo, inépuisable à 36 ans et toujours aussi performant en club, comme en sélection.

Notre pronostic : France 1ère, Portugal 2e, Allemagne 3e, Hongrie 4e