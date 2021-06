Euro : ce qu'il faut retenir du match prolifique entre le Portugal et l'Allemagne

Le deuxième choc du groupe F relevé de l'Euro 2020 a tenu ses promesses. Peu après le match nul décevant de la France contre la Hongrie (1-1), l'Allemagne a séduit face au Portugal en s'imposant largement 4 buts à 2. La Mannschaft se replace ainsi dans la course à la première place du groupe F avec trois points, à égalité avec le Portugal et juste derrière la France (quatre points). Mercredi contre la Hongrie, les Allemands peuvent finir en tête en cas de victoire et si la France fait match nul contre le Portugal.

Un match fou lancé par le Portugal

Les Allemands avaient envie de se racheter devant leur public de l'Allianz Arena de Munich. Résultat : les joueurs du sélectionneur Joachim Low ont remporté le match le plus prolifique de l'Euro 2020 face au Portugal (4-2). La partie a pourtant mal débuté pour les champions du monde 2014, surpris par un contre bien converti (15e) par la star de la Seleção das quinas, Cristiano Ronaldo, son 12e but en championnat d'Europe. La Mannschaft a égalisé vingt minutes plus tard sur un but aux faux airs de celui qu'elle avait encaissé contre l'équipe de France. Le malheureux portugais Ruben Dias a poussé le ballon dans son propre but (35e), avant que Raphaël Guereiro ne l'imite dans la foulée (39e).

Forte de cet avantage à la pause, l'Allemagne a repris de plus belle en seconde période. Une action de grande classe des Allemands conclue par la finition de Kai Havertz devant les buts portugais a donné plus d'air à la Mannschaft d'entrée (51e). Le festival offesnif allemand s'est poursuivi avec un nouveau but, inscrit par le défenseur Robin Gosens de la tête (60e). Les Portugais ont allégé la marque par l'intermédiaire de Diogo Jota qui a profité d'une reprise de volée de Cristiano Ronaldo (67e). La remontée de la Seleção das quinas n'a finalement pas continué malgré de nouvelles occasions, notamment la frappe lourde du Lillois Renato Sanches qui a atterri sur le poteau d'un Manuel Neuer immobile (79e).

L'Allemagne dans la course à la première place

Grâce à ce succès à domicile, la Mannschaft se relance dans le groupe F de l'Euro 2020. Les Allemands reviennent à hauteur du Portugal avec trois points et ne sont plus qu'à un point des Français. Thomas Müller et ses partenaires affronteront la Hongrie mercredi soir (21 heures) pour valider une prestation convaincante. Ils auront en plus l'avantage de recevoir les Hongrois à Munich, et donc de ne pas se déplacer dans la bouillonnante Puskas Arena de Budapest où l'ambiance a pu déstabiliser les joueurs français.

C'est en revanche un coup d'arrêt pour le Portugal, solide vainqueur de la Hongrie lors de la première journée (0-3). Cristiano Ronaldo et les siens tenteront de contrarier les plans de l'équipe de France mercredi soir pour s'inviter en tête du groupe F.