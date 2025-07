Euro féminin de football : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre France-Pays-Bas ?

L'équipe de France féminine de football joue son dernier match de la phase de groupes ce dimanche. Face aux Pays-Bas, les joueuses de Laurent Bonadei viseront la victoire afin de terminer en tête de leur groupe D. Cette première place pourrait leur offrir un adversaire plus abordable en cas de quarts de finale.

Déjà en tête de son groupe, l’équipe de France féminine de football affronte les Pays-Bas ce dimanche (21h) à Bâle pour valider sa qualification en quarts de l’Euro. Un nul ou une défaite par deux buts d’écart suffira. En cas de victoire ou de nul, les Bleues termineront premières.

La rencontre sera diffusée en clair sur France 2 à partir de 21h ce dimanche, grâce à un accord de sous-licence passé entre le groupe TF1, détenteur des droits, et France Télévisions.

Objectif : quarts de finale

Déjà victorieuse de l’Angleterre (2-1) puis du pays de Galles (4-1), l’équipe de France féminine aborde la dernière journée de la phase de groupes en tête du groupe D. Ce dimanche soir à Bâle (21h), les joueuses de Laurent Bonadei affrontent les Pays-Bas avec une qualification à portée de main.

Le calcul est simple : un match nul ou une défaite par au maximum deux buts d’écart suffirait aux Tricolores pour se hisser en quart de finale. Mieux encore, un résultat positif leur assurerait la première place du groupe.

Les Bleues affichent pour l’instant une attaque bien répartie, avec six buts inscrits par six joueuses différentes. Face aux Néerlandaises, championnes d’Europe en 2017 mais humiliées par l’Angleterre (4-0) lors de leur dernière sortie, il faudra néanmoins afficher davantage d’intensité et de rigueur pour éviter tout faux pas.