Euro féminin 2025 : pour son entrée en lice, l'équipe de France s'impose face à l'Angleterre

L'équipe de France féminine de football a réussi son entrée en lice dans cet Euro 2025. Les Bleues se sont imposées deux buts à un contre l'Angleterre, championne d'Europe en titre. La réduction du score des Anglaises dans les dernières minutes de la rencontre a rendu la fin de match difficile pour les Françaises.

Malgré un début de rencontre qui tournait à l'avantage de l'Angleterre, les Bleues ont pris l'avantage à la 36e minute de jeu grâce au but de Marie-Antoinette Katoto. Trois minutes plus tard, Sandy Baltimore place une magnifique frappe enroulée du pied droit. Deux buts à zéro à la mi-temps.

En deuxième mi-temps, l'Angleterre a poussé jusqu'à trouver la faille à la 87e minute de jeu grâce au but de Keira Walsh. Une réduction du score qui a donné une motivation de plus pour les Anglaises pour aller chercher l'égalisation jusque dans les derniers instants de la rencontre. Mais les Bleues ont tenu et se sont finalement imposées face aux championnes d'Europe en titre.

