Euro : Dolberg, Damsgaard, Mæhle... Comment le Danemark séduit grâce à ses jeunes

Le Danemark ne s'était plus invité dans une demi-finale de championnat d'Europe depuis 1992. La sélection danoise réitère l'exploit cette année et va tenter de remporter la demi-finale de l'Euro mercredi soir, contre l'Angleterre à Wembley. Si elle doit son parcours miraculeux à son collectif soudé, la sélection danoise peut aussi remercier ses jeunes joueurs qui font partie des révélations de la compétition.

C'est le cas des attaquants Kasper Dolberg (23 ans) et Mikkel Damsgaard (21 ans), remplaçants en début de tournoi et qui se sont imposés par la suite après des concours de circonstances. Le jeune défenseur de l'Atalanta Bergame, Joakim Maehle, s'est lui fait remarquer par son centre décisif de l'extérieur du pied lors du quart de finale contre la République tchèque (victoire 2-1). Autant de jeunes talents qui peuvent emmener cette équipe danoise sur le toit de l'Europe, comme leurs aînés en 1992.

Kasper Dolberg, le sang-froid du buteur

L'avant-centre de l'OGC Nice marque des buts à la chaîne depuis le début de la phase à élimination directe : deux contre le pays de Galles (4-0) en huitièmes de finale, un face aux Tchèques en quarts. Arrivé comme remplaçant, il a gagné ses galons de titulaire après le premier tour et la blessure de Yussuf Poulsen, l'habituel numéro 9, pour le plus grand bonheur de Kasper Hjulmand, sélectionneur danois qui peut compter sur l'agressivité et la vista du joueur de 23 ans.

A Bakou, "IceBerg" a d'abord fait fondre la défense tchèque en douceur d'un dribble dos au but (8e), en force de l'épaule avant d'envoyer Martin Braithwaite dans la profondeur (34e). Il a aussi montré une implication défensive sans faille avec trois interventions coup sur coup (33e) près de sa surface. Surtout, il n'a pas tremblé au moment de recevoir un service délicieux de l'extérieur du pied de Joakim Maehle, faisant trembler les filets d'une reprise impeccable du droit plein axe (42e, 2-0). Le troisième but marqué en deux matches n'a pas arraché un sourire au grand blond né à Silkeborg, pourtant chaleureusement congratulé par ses partenaires. Un classique que les supporters de Nice ont appris à connaître.

Mikkel Damsgaard, inspiré par Eriksen

Propulsé titulaire après le grave accident cardiaque de Christian Eriksen, le jeune Mikkel Damsgaard est l'une des révélations danoises de l'Euro, avec la fougue de ses 21 ans tout juste fêtés et une virtuosité tenant plus d'un Brésilien que d'un Viking. "Damsinho", le surnom aux accents brésiliens qu'il s'est attiré, incarne l'enthousiasme et la détermination des Danois. "Je n'aurais pas pu rêver d'un plus beau cadeau d'anniversaire. C'est dingue d'aller à Wembley", a souligné l'ailier de la Sampdoria Gênes, cité dans le quotidien BT, après la qualification pour les demi-finales. "C'est un super joueur", dit de lui Hjulmand. "Le fait qu'il puisse se lancer là-dedans et le faire sur cette scène (de l'Euro), c'est fantastique", a confié le sélectionneur à la presse danoise.

Sa superbe ouverture du score contre la Russie (4-1) - il est le plus jeune buteur danois de l'histoire dans un Euro - puis son nouveau grand match contre le pays de Galles (4-0) en huitièmes n'ont cessé de faire monter la cote de cet ailier rapide à la fine silhouette (1,80 m, 70 kilos). Comme Eriksen, Damsgaard (7 sélections) peut s'appuyer sur une technique sûre, une précision dans les passes des deux pieds et une belle vision du jeu. "J'ai été à 100% inspiré par lui. Eriksen est un des joueurs que j'ai le plus vu jouer. Je l'ai vraiment beaucoup admiré, quand j'étais petit. A l'époque je me plaçais toujours en numéro 10, comme lui", a confié le jeune prodige à l'agence danoise Ritzau.

Joakim Maehle, le défenseur porté sur l'attaque

L'arrière droit du Danemark occupe une position très offensive lors de cet Euro. Ce n'est pas si étonnant que Joakim Mæhle est l'un des meilleurs buteurs danois, avec deux réalisations. Contre le pays de Galles en huitièmes de finale (4-0), le défenseur a inscrit l'avant-dernier but de son équipe (88e), avant d'être victime d'une vilaine faute de Harry Wilson, frustré et exclu sur l'occasion (90e).

Surtout, il a adressé un centre merveilleux de l'extérieur du pied droit pour trouver Kasper Dolberg lors du quart de finale contre la République tchèque (42e, 2-0), à l'origine du second but de son équipe (victoire 2-1). Autant de gestes qui ont fait remarquer le défenseur de l'Atalanta Bergame sur la scène européenne du football, et qui en font un danger supplémentaire pour l'Angleterre mercredi soir en demi-finales.