Euro : ce qu’il faut retenir de la belle victoire danoise face à la République tchèque

Mais où s’arrêtera cette incroyable équipe du Danemark ? Les Danois ont confirmé leur statut de révélations de cet Euro en se qualifiant pour les demi-finales, samedi, à l’issue d’un superbe match face à la République tchèque (2-1). Thomas Delaney a marqué d’entrée (5e), avant que Kasper Dolberg, l’attaquant de Nice, ne fasse le break en fin de première période (42e). Mais les Tchèques, qui ont haussé le ton en deuxième période et eux aussi livré une belle partie, ont réduit l’écart par l’inévitable Patrick Schick (49e), sans réussir à égaliser dans une fin de match débridée.

Le Danemark, porté par tout un peuple, affrontera le vainqueur d’Angleterre-Ukraine, mercredi à Wembley. Avec l'envie de refaire le coup de l'Euro 1992, évidemment.

La question : qui peut arrêter le Danemark ?

La tornade danoise a encore fait souffler un vent de fraîcheur sur cet Euro, samedi à Bakou. Les Danois, dans la lignée de leurs prestations depuis le début de la compétition, ont appliqué les mêmes recettes qui en font assurément l’équipe la plus séduisante du tournoi : de la vitesse, de la qualité technique, un souci constant de se projeter vers l’avant et un plaisir immense à jouer au ballon. Les partenaires de Christian Eriksen, à qui un hommage a été rendu avant le coup d’envoi, ont pris les devant dès la 5e minute... sur un corner qui n’aurait pas dû être accordé. Thomas Delaney ne s’est pas posé de question et a propulsé une belle tête piquée dans le petit filet tchèque pour ouvrir le score.

Les Danois, nettement supérieurs en première période, ont logiquement fait le break sur un troisième but de l’Euro de Kasper Dolberg, l’attaquant de l’OGC Nice, à la 42e minute (on y reviendra). Mais ils ont ensuite considérablement souffert au retour des vestiaires face à des Tchèques complètement ragaillardis, qui ont réduit l'écart par leur buteur Patrick Schick (49e). Dans la dernière demi-heure, les Danois ont ressorti la tête de l’eau, se procurant de nombreuses occasions pour définitivement tuer la partie. C’est finalement la République tchèque qui s’est ruée à l’attaque en fin de match, sans parvenir à marquer.

Le geste du match : l’incroyable passe décisive de Maehle

Le geste du match n’est pas un but, mais une passe décisive absolument fantastique de Joakim Maehle. Juste avant la mi-temps, à la 42e minute, le latéral de l’Atalanta Bergame a délivré depuis le côté gauche un centre délicieux, de l’extérieur du pied droit, directement dans la surface. Kasper Dolberg, arrivé lancé dans les 6 mètres, a converti l’offrande d’un plat du pied imparable pour le (très bon) gardien tchèque Tomas Vaclik, inscrivant son troisième but de la compétition. Mais c’est bien le geste de Maehle, l’une des grandes révélations de cet Euro, qu’on retiendra.

L’hommage : pour avoir un (très) beau match, il faut deux (très) belles équipes

Si le Danemark a prouvé encore une fois qu’il était une superbe équipe, la République tchèque n’a pas démérité. Après avoir été complètement dominés pendant la première période, les Tchèques ont spectaculairement réagi au retour des vestiaires pour réduire rapidement l’écart. Et c’est bien évidemment leur attaquant Patrick Schick, en feu dans cet Euro, qui a repris du plat du pied un centre de la droite (49e), pour inscrire son cinquième but dans le tournoi et rejoindre ainsi Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs. Les Tchèques ont ensuite inquiété à plusieurs reprises Kasper Schmeichel, qui s’est montré décisif à deux reprises, mais n’ont finalement pas réussi à égaliser au cours d’une deuxième période totalement débridée.

Alors oui, le Danemark mérite amplement sa qualification. Mais les Tchèques ont prouvé qu’ils méritaient amplement de faire partie du top 8 européen.