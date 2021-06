Euro : Benzema-Ronaldo, retrouvailles attendues pour France-Portugal

Après trois succès consécutifs en Ligue des Champions avec le Real Madrid, le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus Turin à l'été 2018, laissant le Français Karim Benzema prendre les rênes de l'attaque madrilène. Les deux anciens coéquipiers se retrouvent mercredi soir à Budapest (21 heures) pour le choc entre la France et le Portugal en clôture de la phase de groupes de l'Euro 2020.

Une rencontre très attendue où la Seleção das quinas jouera sa qualification en huitièmes de finale, tandis que les Bleus, d'ores et déjà qualifiés, chercheront à valider leur première place du groupe F, importante pour la suite de la compétition.

Ce match décisif nous offre donc un duel de buteurs hors pair entre "KB19" et "CR7". Deux attaquants arrivés en même temps au Real Madrid, en 2009, qui ont partagé le même maillot durant neuf saisons. Les deux hommes se connaissent bien, s'apprécient. Et les voici opposés mercredi soir, après une saison en club mitigée.

Un Benzema rayonnant dans un Real Madrid emprunté

Pour Karim Benzema, le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid lui a permis de prendre plus de responsabilités sur le front de l'attaque madrilène. L'attaquant français marque davantage en championnat depuis trois saisons (22 buts en moyenne) que lors des exercices précédents. Mais son équipe s'est amoindrie, notamment en raison de la méforme physique du Belge Eden Hazard, censé prendre la relève de "CR7".

Cette année, Karim Benzema a mené son équipe à un niveau inattendu, compte tenu de la cascade de joueurs absents à cause de blessures ou de cas de Covid-19. Son sens du but et son jeu d'équipe ont permis au club espagnol de disputer une demi-finale de Ligue des Champions -perdue contre Chelsea (1-1, 2-0) mais pendant laquelle il a marqué à l'aller- et de jouer la première place de la Liga, finalement cédée à l'Atletico de Madrid avec deux points de retard.

Les performances du Français font pleuvoir les superlatifs, à l'image de son entraîneur Zinédine Zidane qui parle de lui comme "le plus grand attaquant français de l'histoire". Un avis proche de celui de Cristiano Ronaldo qui en faisait "l'un des meilleurs avants-centres du monde" en 2014.

Un Cristiano Ronaldo record, mais une Juventus décevante

Cristiano Ronaldo continue pour sa part d'affoler les compteurs à la Juventus Turin, sans avoir connu le succès en club. Arrivé à l'été 2018 en tant que superstar, Cristiano Ronaldo est parvenu cette saison à dépasser une troisième fois la barre des 100 buts inscrits dans un club (après Manchester United et le Real Madrid). Un exploit inédit dans l'histoire du football. Mais une performance majuscule qui n'a pas permis au club turinois de briller ni en championnat ni en Ligue des Champions.

Malgré son statut de meilleur buteur de Serie A avec 29 nouveaux buts, le quintuple Ballon d'or portugais n'a pu emmener son équipe tout en haut du championnat italien, terminant seulement à la quatrième place loin derrière l'Inter Milan. Et en Europe, le parcours de la Juve reste très décevant avec une élimination dès les huitièmes de finale par le FC Porto. Le Portugais n'a d'ailleurs inscrit que quatre réalisations lors de sa campagne européenne.

Classement du groupe F avant la dernière journée :

1. France, 4 points

2. Allemagne, 3 points

3. Portugal, 3 points

4. Hongrie, 1 point Programme des matches du groupe F :

France-Portugal, mercredi 23 juin à 21 heures à Budapest

Allemagne-Hongrie, mercredi 23 juin à 21 heures à Munich

Deux stars pour un match à enjeux

Les deux attaquants arrivent donc dans leur sélection nationale avec l'intention de renouer avec le sommet du football européen. Leurs retrouvailles dès la phase de groupes de l'Euro 2020, reporté d'un an en raison de la crise sanitaire, ont bien failli ne jamais avoir lieu, Karim Benzema ayant été longtemps absent des rassemblements de Didier Deschamps.

Pour l'attaquant français, ce match contre le Portugal est l'opportunité de débloquer son compteur but, vierge depuis son retour en équipe de France, pour permettre à des Bleus déjà qualifiés de sécuriser la première place du groupe F. Déjà auteur de trois réalisations dans la compétition, Cristiano Ronaldo doit lui assurer la qualification de la Seleção das quinas et lui éviter si possible d'affronter un gros calibre dès le tour suivant. Un objectif qui passe par une victoire contre l'équipe de France, face à qui le numéro 7 n'a encore jamais marqué en six rencontres.