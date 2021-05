Cinq ans et demi plus tard, Benzema de retour à Clairefontaine avec les Bleus

Après la réconciliation, les retrouvailles : 2.058 jours après sa dernière venue, Karim Benzema a remis les pieds mercredi à Clairefontaine pour lancer la préparation des Bleus de Didier Deschamps pour l'Euro et reprendre le fil de son histoire tricolore. Clin d’œil et pouce levé en direction des quelques supporters présents, l'attaquant du Real Madrid a franchi les portes du camp de base des Yvelines vers 12h15, parmi les tout premiers de l'effectif à répondre à la convocation du sélectionneur.

Arrivée de Karim Benzema à Clairefontaine. "Welcome Benzeback !"

"Welcome Benzeback !", était ainsi griffonné sur le bout de carton brandi par un fan de "KB9", venu guetter ce retour très attendu, écharpe au cou et casquette tricolore vissée sur la tête, en compagnie d'une demi-douzaine d'autres supporters. Derrière son masque au liseré bleu-blanc-rouge, Benzema a pu mesurer le chemin parcouru depuis son dernier passage au Château. Depuis ce 7 octobre 2015, veille de son dernier match avec les Bleus contre l'Arménie à Nice (4-0), plus d'une demi-décennie s'est écoulée sans que l'avant-centre ne puisse porter à nouveau les couleurs de son pays.

Bientôt avec le numéro 19 sur le dos

En cause, l'affaire de la "sextape" dont a été victime son coéquipier en sélection Mathieu Valbuena, prélude à une mise à l'écart internationale, par choix du sélectionneur, puis à une mise en examen pour "complicité de tentative de chantage". Mais contre toute attente, Deschamps n'a finalement pas attendu le dénouement judiciaire de l'affaire, jugée en octobre, pour rappeler Benzema. Cette convocation dans la liste des 26 joueurs appelés pour l'Euro (11 juin-11 juillet), le sélectionneur l'a longuement mûrie, après un tête-à-tête déterminant avec l'attaquant de 33 ans.

Le revoilà donc cinq ans et sept mois plus tard, aux côtés de joueurs qu'il n'a jamais fréquentés au quotidien comme Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, avec une étoile de plus brodée sur son survêtement officiel, et bientôt un inhabituel n°19 sur le dos.