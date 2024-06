Euro 2024 : Kylian Mbappé sur le terrain pour affronter la Pologne ? Les voyants sont au vert !

Les hommes de Didier Deschamps affrontent ce mardi soir à 18 heures la Pologne pour ce dernier match de poules de l'Euro 2024. Les Bleus vont tenter de s'imposer pour finir premier du groupe et ils devraient pouvoir compter sur Kylian Mbappé. La star, qui s'est cassée le nez il y a plus d'une semaine contre l'Autriche, est disponible et pourrait jouer à Dortmund.

Kylian Mbappé va mieux

Pour la première fois, les Bleus n'utilisent plus le conditionnel lorsqu'ils parlent de Kylian Mbappé, mais bien le présent. Le milieu N'Golo Kanté a vendu la mèche lundi soir en conférence de presse : "Avec le retour de Kylian, je pense que ça peut nous aider à marquer et à gagner les matches."

Didier Deschamps n'a pas confirmé s'il allait faire jouer Kylian Mbappé mais le sélectionneur a donné de bonnes nouvelles de sa star. "L'hématome autour de son nez s'est résorbé. Mbappé va mieux aujourd'hui qu'hier ou avant-hier", a précisé le sélectionneur. L'attaquant de 25 ans a eu plusieurs entraînements pour s'habituer à son masque noir, même si cela n'est pas forcément très confortable, concède Didier Deschamps. "C'est pas contraignant, mais ça limite un petit peu la vision. Autrement, ça voudrait dire que c'est un masque juste pour mettre un masque. Le masque est censé protéger sur certaines situations donc ça limite un petit peu l'angle de vue", a-t-il indiqué.

En tout cas, les Bleus trouvent qu'il y a un Mbappé très à l'aise avec son masque. "Il est dangereux et décisif", précise N'Golo Kanté. S'il joue tout à l'heure à Dortmund, le capitaine des Bleus tentera de marquer son premier but dans un Euro de football.