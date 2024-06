Euro 2024 : après le match nul des Bleus contre les Pays-Bas, la frustration des supporters français à Leipzig

REPORTAGE

Décidément, les Bleus ont du mal à s'imposer sans Kylian Mbappé, même s'ils résistent. Blessé, le capitaine de l'équipe de France est resté sur le banc ce vendredi soir durant toute la rencontre face aux Pays-Bas. Résultat : match nul, zéro partout et des supporters qui restent sur leur faim.

"Il y a eu des occasions"

Un mot, une émotion résume à elle seule le sentiment des fans des Bleus après ce match nul : "C'est frustrant parce qu'il y a eu des occasions, notamment celle d'Antoine Griezmann qui est tombé deux fois". Comme Quentin, comme Germain, aussi : "Je suis frustré. Je pense qu'on méritait, on aurait pu marquer le but qui aurait fait la différence et qui nous aurait permis de nous qualifier officiellement. Là, on sent qu'il y a un peu de réserve, On sent qu'on n'a pas été jusqu'au bout et c'est ça qui pour moi me frustre personnellement", concède le supporter au micro d'Europe 1.

La frustration domine. Pourtant, les Tricolores ont pu compter sur près de 12.000 supporters qui ont fait jeu égal avec la marée orange à Leipzig. Comme la plupart des joueurs, ils ont tout donné à l'image d'Oscar et sa tenue de Napoléon. "On a fait ce qu'on a pu, on a hurlé tout le match. Je suis épuisé, j'ai plus de voix. Mais on est ravi quand même parce qu'on reste dans la course. J'espère que contre la Pologne, ça va le faire", confie-t-il. Ils seront en tout cas aussi nombreux à se rendre à Dortmund mardi prochain pour encourager l'équipe de France dans son dernier match du groupe D.