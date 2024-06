Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match France-Pologne mardi

Candidate à la victoire finale, l'équipe de France n'a toujours pas obtenu son sésame pour les 8e de finale de l'Euro 2024. Après deux journées, les Bleus comptent quatre points, soit autant que les Pays-Bas, et sont donc en ballotage favorable avant d'affronter la Pologne ce mardi à Dortmund. Le coup d'envoi de la rencontre aura lieu à 18 heures et le match sera à suivre sur TF1 et BeIN Sports 1, mais aussi en direct et en intégralité sur Europe 1.

Après deux rencontres, les hommes de Didier Deschamps ont montré une belle solidité défensive - seule équipe avec l'Espagne à n'avoir encaissé aucun but après deux matchs - mais ont affiché davantage de difficultés dans le secteur offensif. Aucun joueur tricolore n'est d'ailleurs parvenu à trouver le chemin des filets puisque, avant le match nul 0-0 face aux Pays-Bas vendredi, le seul et unique but de la rencontre face à l'Autriche (victoire 1-0) a été inscrit par un défenseur adverse contre-son-camp.

Mbappé de retour ?

Pour tenter de redonner de l'allant à son animation offensive et retrouver de l'efficacité devant le but, les Bleus devraient pouvoir compter sur le retour de Kylian Mbappé. La star et capitaine de l'équipe de France, victime d'une fracture du nez lors du premier match face aux Autrichiens, n'a pas participé à la rencontre face aux Bataves et représentera l'atout offensif numéro 1 des Tricolores.

En cas de victoire - et si les Pays-Bas ne battent pas l'Autriche ou s'imposent sur un plus faible écart que les Bleus - l'équipe de France terminera première de son groupe et affrontera le deuxième du groupe F, dans lequel on retrouve le Portugal, la Turquie, la République Tchèque et la Géorgie. Une deuxième place de son groupe, mais également une position de meilleurs troisièmes assureraient également une qualification aux Bleus.

De leur côté, les Polonais, dernier du groupe après deux défaites en autant de matches, sont d'ores-et-déjà éliminés de cet Euro 2024. Le seul enjeu de cette partie, pour les coéquipiers de Robert Lewandowski, sera donc de sauver l'honneur. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à la Coupe du monde 2022 où les Bleus l'avaient emporté 3-1 en 8e de finale, grâce notamment à un doublé de... Kylian Mbappé.