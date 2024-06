Euro 2024 : face à la Pologne à Dortmund, Kylian Mbappé pourrait être titulaire

La France est de nouveau sur le terrain de l'Euro 2024 ce mardi soir à 18 heures tapantes face à la Pologne. Un rendez-vous qui devrait permettre aux Bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale. Si le système de classement ne le fait pas dès ce soir. L'objectif pour l'équipe de France pour ce prochain match : marquer enfin depuis le début de la compétition. Le seul but français, c'était un but autrichien contre son camp.

Un capitaine sur le chemin du retour

Pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010, aucun joueur français n'a fait trembler les filets lors des deux premiers matchs. Par exemple, Antoine Griezmann a été muet, lui qui n'a marqué deux buts lors de ces 30 dernières sélections. Puis un seul être manque et tout est dépeuplé.

Mais les supporteurs français qu'Europe 1 a rencontré à Paderborn restent confiants. "Là, il y a panne défensive. Mais bon, je pense qu'ils vont en mettre deux dans le prochain match. Donc, on est tranquille", explique un joueur. Un autre ajoute : "Aujourd'hui, ils sont obligés de se restructurer sans Kylian. Il y a des petits calages à faire et ça va le faire. Kolo Muani va en mettre un, Griezmann et N'Golo Kanté, il va en mettre un !"

Puis il y a surtout Kylian Mbappé, le capitaine est sur le chemin du retour. À l'entraînement dimanche, le capitaine a essayé son nouveau masque noir avec des aérations sur le haut, muni de deux lanières. Il est apparu souriant et a plaisanté avec Antoine Griezmann. Le staff, selon nos informations, est pleinement satisfait. Un nouvel entraînement est prévu ce lundi 11 heures à Paderborn et Kylian Mbappé pourrait même être titulaire mardi pour ce dernier match de groupe face à la Pologne à Dortmund.