Equipe de France : Kylian Mbappé «sera capitaine», confirme Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a confirmé ce jeudi que Kylian Mbappé sera le capitaine des Bleus pour le quart de finale de la Ligue des nations contre la Croatie. L'attaquant du Real Madrid fait son grand retour parmi l'équipe de France après six mois d'absence.

De retour avec les Bleus après six mois d'absence, pour le quart de finale de la Ligue des nations contre la Croatie, Kylian Mbappé a été confirmé dans son rôle de capitaine jeudi par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.

"J'ai échangé avec lui, j'ai déjà dit que oui, il sera capitaine. Ce n'est pas mon style d'aller plus loin sur le contenu des échanges", a expliqué fermement Didier Deschamps en conférence de presse lorsqu'il lui a été demandé si Mbappé serait toujours le capitaine de l'équipe de France.

Un régime un peu aménagé pour Mbappé

Mais le sélectionneur a reconnu que son attaquant aurait un régime un peu aménagé dans son rôle. L'attaquant du Real Madrid ne sera pas, par exemple, de toutes les conférences de presse d'avant match comme c'est l'usage pour un capitaine et son sélectionneur.

"Les obligations médiatiques deviennent plus importantes et exposent, s'est justifié Didier Deschamps. Kylian répond à ses obligations même s'il ne parle pas souvent à la presse. Cela prend aussi beaucoup d'énergie et il peut y avoir des risques sur certaines questions et certains sujets".

Entre les lignes, sur les deux conférences de presse prévues la semaine prochaine en amont du match face à la Croatie, Mbappé pourrait être présent à l'une d'entre elles, pas les deux. Sur son positionnement sur le terrain également, Mbappé a été confirmé par son sélectionneur dans l'axe, malgré l'avènement d'Ousmane Dembélé, son ancien coéquipier au PSG, meilleur buteur européen en 2025.

"Kylian Mbappé aime bien le côté gauche mais c'est un attaquant axial qui aime avoir de la liberté, a expliqué Deschamps. Et tous mes offensifs aiment avoir de la liberté. Ce n'est pas fixe car le but est d'avoir une animation offensive la plus dangereuse possible pour l'adversaire".