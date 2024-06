Euro 2024 : l'attaque des Bleus en berne sans Kylian Mbappé, son retour attendu

REPORTAGE

Bonne nouvelle pour les Bleus ! Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, victime d'une fracture du nez, a rejoué ce samedi lors d'un match contre des jeunes de Paderborn, où se trouve le camp de base des Français. Les joueurs de Didier Deschamps attendent son retour avec impatience, incapables de trouver la solution sans lui vendredi face aux Pays-Bas. Si la défense française a montré toute son autorité depuis le début de la compétition, l'attaque, elle, est en berne.

Des Bleus en quête de réalisme

Un seul but marqué en deux matches. Un but contre son camp d'un joueur autrichien, qui plus est. Le bilan est famélique pour des Bleus en quête de réalisme. Pourtant, ce ne sont pas les situations qui manquent. C'est d'ailleurs ce à quoi veut se rattacher l'ailier Kingsley Coman. "Il y a des périodes comme ça, où tout rentre et il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Je pense que le plus dur, c'est de se les créer (les opportunités, ndlr) déjà et avec la qualité qu'on a, j'ai la confiance qu'avec un peu de chance et de réussite, ce sera mieux", analyse le joueur au micro d'Europe 1.

Un optimisme partagé partiellement par son sélectionneur Didier Deschamps. "Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on n'ait pas d'occasions. Là, ce serait plus embêtant. Mais évidemment, l'efficacité au très haut niveau, c'est un élément important. Donc on a une bonne marge d'amélioration sur ce domaine-là", complète-t-il. Premier visé : Antoine Griezmann, trois buts lors de ses 31 derniers matchs en bleu, ou encore Ousmane Dembélé. Un seul but depuis la Coupe du monde 2022, un réveil offensif des cadres est grandement attendu, face à la Pologne mardi.