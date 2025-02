Equipe de France : Zinédine Zidane candidat «naturel» au poste de sélectionneur selon Deschamps

Dans un entretien au quotidien "L'Equipe", Didier Deschamps, qui a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, a estimé que Zinédine Zidane est "un très bon candidat, naturel" au poste de sélectionneur des Bleus. Didier Deschamps aura été 14 ans à la tête des Bleus.

Le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps, qui a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, estime que Zinédine Zidane "est un très bon candidat, naturel" à sa succession, dans un entretien à L'Equipe mis en ligne jeudi soir.

"Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu"

"Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s'il en aura envie", déclare Deschamps, rappelant que "c'est sa décision, et celle du président" de la fédération française Philippe Diallo. L'éventuelle décision de Zizou est guettée depuis l'annonce en janvier du départ de Deschamps au terme de son contrat en 2026, après le Mondial aux Etats-Unis et quatorze ans à la tête des Bleus.

Entraîneur à succès avec notamment trois sacres en Ligue des champions glanés avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018), Zidane est le grandissime favori pour succéder à son ancien capitaine chez les Bleus champions du monde 1998 et d'Europe en 2000.

En attendant, les Bleus de Didier Deschamps affrontent les 20 et 23 mars la Croatie pour une place pour le "Final Four" de Ligue des nations en juin, avant les qualifications pour le Mondial nord-américain. Deschamps confirme dans son entretien que Kylian Mbappé sera "évidemment" présent dans la sélection alors que le buteur vedette du Real et capitaine des Bleus était absent des deux derniers rassemblements et a connu une période compliquée à son arrivée à Madrid.

"Il est très attaché à l'équipe de France"

En litige financier avec son ancien club du PSG et en butte à une intégration difficile au Real Madrid sous le regard critique des médias espagnols, l'attaquant a également été impliqué un temps par la presse suédoise dans une affaire de viol avant que la justice suédoise, qui n'a jamais cité son nom, décide mi-décembre de clore l'enquête.

"Il sera là, s'il ne lui arrive rien d'ici là. Il est très attaché à l'équipe de France, même s'il a eu une période personnelle compliquée. Il a retrouvé tous ses moyens et, forcément, ça se voit dans son jeu, et dans sa tête aussi", explique Didier Deschamps, ajoutant que Mbappé resterait capitaine. "Je n'ai pas de raisons aujourd'hui de dire qu'il ne sera pas capitaine en mars. En disant 'aujourd'hui', je sais que ça peut être interprété, mais je vais discuter avec lui, comme on le fait fréquemment", dit-il.