Euro 2024 : la France débute par une victoire 1-0 contre l'Autriche

Pour leur première rencontre dans l'Euro 2024, l'équipe de France s'est imposée face à l'Autriche 1 à 0. Kylian Mbappé est sorti le nez en sang après un choc avec Kevin Danso à quelques minutes de la fin du match. La France, qui vise un troisième sacre continental après 1984 et 2000, a réussi son entame de l'Euro-2024, en battant l'Autriche 1 à 0 lundi à Düsseldorf. Les Bleus se sont imposés grâce à un but contre son camp du défenseur autrichien Maximilian Wöber (38e) après un centre de Kylian Mbappé. Ils rejoignent en tête du groupe D les Pays-Bas, vainqueurs de la Pologne (2-1) la veille et qu'ils affronteront vendredi.

Pour sa 80e sélection (47 buts), Mbappé a commencé par une envolée côté gauche sur percée de Théo Hernandez et une passe d'Adrien Rabiot, mais le gardien Patrick Pentz a détourné son tir dans le petit filet corner (9). Toujours côté gauche, un crochet trop long a fini par lui faire perdre la balle (20), puis en position axiale, celle qu'il occupait le plus souvent, il a vu sa frappe contrée par Nicolas Seiwald (33). Mais puisqu'il est libre d'opérer sur tout le front de l'attaque, le néo-Madrilène s'est décalé côté droit pour provoquer le "csc" autrichien.

Deux balles de but gâchées

Ces flèches venues de partout ont illustré la nouvelle méthode du sélectionneur. Didier Deschamps "m'a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes durant la compétition", avait expliqué Mbappé. "Dans ma carrière, j'ai joué aux trois postes de devant et j'ai été performant dans les trois", rappelait-il dans son style affirmé. "La vérité c'est que je suis prêt à jouer n'importe où". Tout n'était pas parfait contre l'Autriche, il a gâché deux balles de but sur des occasions largement dans ses cordes, en ne réussissant pas à dribbler le gardien (45+1) ou en tirant à côté sur un contre où il arrivait lancé (55).