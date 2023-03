Équipe de France : quelle est la probable liste de Didier Deschamps pour les prochains matches ?

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Bleu. Après les départs de Raphaël Varane, des gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda, et de Karim Benzema, Didier Deschamps va devoir confier de nouvelles responsabilités à certains joueurs. Il annoncera à 14 heures ce jeudi sa liste pour les deux prochains matches de l'équipe de France, face aux Pays-Bas le 24 mars et face à l'Irlande le 27 mars. Deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2024 à suivre en direct dans Europe 1 Sport.

Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus ?

Didier Deschamps pourra s’appuyer sur une poignée de cadres vainqueurs de la Coupe du monde en 2018 comme Benjamin Pavard, Antoine Griezmann et Olivier Giroud qui, selon les informations d'Europe 1, sera retenu. Kylian Mbappé, la pépite de l’équipe de France, sera aussi sur le terrain et pourrait même hériter du brassard, porté 121 fois par l'ancien capitaine Hugo Lloris.

À 24 ans seulement, Kylian Mbappé pourrait logiquement devenir le 129ème capitaine de l’histoire des Bleus. L'attaquant phare des bleus, avec 66 sélections au compteur, se comporte comme un leader. Il l'a bien montré lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar en sonnant la révolte à la mi-temps lors d'un discours mobilisateur. Il a aussi tenu ce rôle au Paris Saint-Germain, lorsque Marquinhos est sorti sur blessure en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

Mais notre consultant Laurent Fournier est dubitatif. L’ancien international, ex-capitaine à Lyon, n’est pas certain que Kylian MBappé soit taillé pour ce rôle : "Tout ce qu'il fait sur le terrain, c'est de la performance, c'est génial. Gérer ses coéquipiers, c'est beaucoup plus compliqué, est-ce qu'il en est capable ? Je ne sais pas. Les grands capitaines comme Platini et Deschamps avaient ce sens du collectif, lui il va falloir qu’il se force."

D'après Laurent Fournier, d'autres internationaux peuvent tenir ce rôle. "Il faudra un leader de vestiaire. Giroud ou Griezmann, je ne pense pas qu’ils auront le brassard. Peut-être des joueurs en défense ? Il faut tourner la page Hugo Lloris. S’occuper des autres parfois c’est compliqué. Est-ce que Kylian Mbappé est capable d’y arriver ? Je ne sais pas. Il l’a fait au PSG parce qu’on lui a donné beaucoup de responsabilités mais porter le brassard l’a peut-être desservi notamment en Ligue des champions au Bayern Munich. Je me demande si Kylian Mbappé saura gérer les autres…"

Dans les buts, Mike Maignan

Pour le moment, une chose est sûre : le portier du Milan AC, Mike Maignan, prendra la place d'Hugo Lloris dans les buts. Sa doublure devrait être Alphonse Aréola, jusque-là troisième dans la hiérarchie. Le portier de Nantes, Alban Lafont, ou le dernier rempart de Lens, Brice Samba se disputent la 3ème place.

Pour le reste, il n'y a pas de révolution à attendre avec une majorité de joueurs présents au Qatar notamment le solide défenseur du Bayern Munich Dayot Upamencano. L’international espoir, Wesley Fofana, excellent à Chelsea, pourrait être appelé pour la première fois. Sur les côtés, logiquement, Jules Koundé à droite et Théo Hernandez à gauche seront sollicités. Eduardo Camavinga qui avait dépanné dans le couloir gauche en équipe de France pendant le Mondial, après le forfait de Lucas Hernandez mais aussi avec le Real Madrid a des chances de revenir en bleu.

En revanche, Jonathan Clauss, grand absent du dernier Mondial ne devrait pas être rappelé malgré ses belles performances avec l'Olympique de Marseille. Enfin, en attaque, avec les forfaits du barcelonais Ousmane Dembele et du joueur de Leipzig Christopher Nkunku, le retour de Moussa Diaby qui évolue au Bayer Leverkusen est possible.