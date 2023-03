Équipe de France de football : Mike Maignan en patron, Benjamin Pavard en sauveur

Quatre jours après une victoire écrasante face aux Pays-Bas (4-0), l’équipe de France de football s’est imposée dans la douleur contre l’Irlande (0-1) lors de la deuxième journée des éliminatoires pour l’Euro 2024. L’arrêt décisif de Mike Maignan dans les derniers instants du match a été fêté de longues minutes dans le vestiaire français. Sur un corner, le défenseur irlandais Nathan Collins place un coup de tête surpuissant qui file en direction de la lucarne du but français. Tout le stade croit au but, mais le gardien des Bleus se détend de façon exceptionnelle, presque irréelle dans les airs pour sortir le ballon et préserver une victoire cruciale.

"Mike a toutes les qualités"

Le gardien de l’équipe de France et du Milan AC a eu le droit à un hommage appuyé et mérité du sélectionneur Didier Deschamps. "Mike a toutes les qualités, l'envergure. Et en plus, il a le mental parce que c'est un leader. Je n’avais pas de doutes ou d'incertitudes par rapport à Mike. À partir du moment où il est en pleine possession de ses moyens, c'est du très haut niveau", rapporte l'entraîneur de l'Équipe de France.

Un but synonyme de renaissance pour Pavard

Maignan en sauveur, Benjamin Pavard, en buteur décisif, qui aurait pu le croire il y a encore quelques jours. Le défenseur du Bayern Munich avait traversé la Coupe du monde au Qatar comme un fantôme. Son tir victorieux à l'heure de jeu contre l’Irlande sonne comme une revanche et une renaissance. Deux matches, deux victoires, cinq buts marqués, aucun encaissé. Les Bleus de Kylian Mbappé quittent Dublin en ayant déjà assommé leur groupe de qualification.