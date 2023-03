Qualifications à l'Euro 2024 : poussifs, les Pays-Bas dominent sans convaincre la modeste équipe de Gibraltar

Les Pays-Bas, convalescents et en manque d'idées trois jours après avoir été giflés par la France, ont gagné 3 à 0 sans briller face au faible Gibraltar pour signer leur premier succès en qualifications pour l'Euro 2024, lundi à Rotterdam. Encore groggy après l'humiliation parisienne (4-0), les hommes du sélectionneur Ronald Koeman ont été patauds face aux joueurs de Julio Ribas qui ont passé les 90 minutes regroupés devant leur but.

Les Oranje n'ont dû l'ouverture du score qu'à une erreur d'appréciation du gardien Dayle Coleing qui a profité à Memphis Depay à la réception d'un centre de Denzel Dumfries (23e). L'attaquant de l'Atletico Madrid, passé à côté de son match vendredi à Saint-Denis, faisait ainsi quelque peu oublier le penalty manqué en fin de match face aux Bleus, même si le public du Kuip attendait davantage de son attaquant vedette, régulièrement sifflé.

Des Pays-Bas décevants

Face à la 200e nation du classement Fifa, la première période des Oranje a été indigne d'un prétendant à l'une des deux places qualificatives du groupe B convoitée aussi par la Grèce et l'Irlande. Il a fallu l'entrée en de Cody Gakpo (l'un des cinq joueurs malades et forfait face à la France) pour donner un peu plus d'allant aux Néerlandais qui ont doublé la mise à la 50e par Nathan Aké sur un nouveau service de Dumfries. L'exclusion de Liam Walker a ensuite permis ensuite à Virgil Van Dijk et ses équipiers de bénéficier de plus d'espaces. Mais les Gibraltariens, prochains adversaires de la France en juin sur le Rocher, ont continué à s'arcbouter, seulement surpris à la 82e minute par un nouveau but de Aké (82) sur une frappe lointaine.

Les Pays-Bas qui organiseront la phase finale de la Ligue des nations à la mi-juin (ils affronteront la Croatie en demi-finale le 14), ont désormais trois mois pour retrouver leurs esprits. Ronald Koeman, furieux après la piètre prestation de ses joueurs vendredi, ne s'attendait sans doute pas à se trouver face à pareil chantier quand il avait pris la succession de Louis van Gaal en décembre dernier, après l'élimination en quart de finale du Mondial face aux champions du monde argentins.