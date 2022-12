EN IMAGES - Jeux olympiques, Coupe du monde... Dix moments forts du sport français en 2022

Voilà une nouvelle année riche en émotions sportives qui se termine. Avant de se projeter sur les événements à venir en 2023, Europe 1 propose une rétrospective chronologique des plus beaux moments du sport français en 2022. De la razzia de médailles d'or de Quentin Fillon-Maillet aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en passant par le Grand Chelem du XV de France au Tournoi des VI Nations, et la finale de Coupe du monde au Qatar perdue par les Bleus aux tirs au but... Voici dix moments qui marqueront l'histoire du sport hexagonal.

1. Quentin Fillon-Maillet, double champion olympique de biathlon

Deux médailles d'or et trois médailles d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février 2022... Aucun doute, le biathlète tricolore Quentin Fillon Maillet est le digne successeur de la légende Martin Fourcade. Avec ses deux titres en individuel, sur l'épreuve du 12,5 km poursuite et du 20 km, le Jurassien de 30 ans depuis août a fait raisonner la Marseillaise sur le podium olympique. Il a également récolté une breloque sur le 10 km, et permis aux relais mixte et homme de terminer à la deuxième place. Le héros français des JO accueilli triomphalement chez lui, dans le Jura.

Quentin Fillon Maillet savoure sa médaille d'or individuelle en biathlon, aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

Crédits : AFP

2. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, un couple en or olympique

Premiers Français sacrés en patinage artistique aux Jeux olympiques depuis 2002, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont écrit une nouvelle page de l'histoire du sport tricolore, et éclaboussé la piste de danse de Pékin de tout leur talent. Le couple a fait vaciller les cœurs des juges, qui leur ont octroyé un total de 226,98 points, un nouveau record du monde de la discipline. Les deux champions avaient accordé une interview à Europe 1 à leur retour en France.

Le couple Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron a remporté la médaille d'or en patinage artistique, à Pékin.

Crédits : AFP

3. Le XV de France, un premier Grand Chelem depuis 2010

Un premier parcours sans faute depuis 2010 dans le Tournoi des VI Nations. En mars 2022, le XV de France dirigé par le sélectionneur Fabien Galthié a remporté la compétition après 12 ans de disette, et le dernier Grand Chelem réalisé en 2010. Des victoires convaincantes face aux meilleures équipes européennes, dont un dernier match de feu contre l'Angleterre au Stade de France (25-13), qui ont permis à Antoine Dupont, Romain Ntamack et leurs partenaires de soulever le trophée convoité. Prometteur à un an de la Coupe du monde de rugby en France.

Le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations en ne concédant aucune défaite.

Crédits : AFP

4. Kevin Mayer, champion du monde du décathlon

Ses larmes sur le podium ont marqué le championnat du monde d'athlétisme à Eugene, aux Etats-Unis. Le Français Kevin Mayer a décroché la médaille d'or du décathlon en juillet 2022, près d'un an après sa deuxième place acquise aux Jeux olympiques de Tokyo. Le Montpelliérain est venu atténuer le maigre bilan de la délégation tricolore, qui n'a récolté au total que cette seule breloque lors de ces championnats.

Kevin Mayer, en larmes, après avoir décroché la médaille d'or du décathlon aux championnats du monde.

Crédits : AFP

5. L'épopée de l'équipe de France féminine à l'Euro de football

Elles ne sont pas passées loin d'une première finale européenne. Les Bleues de Corinne Diacre ont porté haut les couleurs de la France lors de l'Euro féminin de football en Angleterre en juillet dernier, en atteignant le dernier carré. Après notamment une victoire de prestige contre les Pays-Bas (1-0 a. p.), tenantes du titre, les coéquipières de Wendie Renard ont dû s'incliner face à l'Allemagne en demi-finale (2-1). Un parcours qui a tout d'une montée vers les sommets du football féminin mondial.

Les Bleues sont parvenues jusqu'en demi-finale de l'Euro féminin.

Crédits : AFP

6. Les Bleus du basket échouent en finale de l'Euro après un parcours miraculeux

Un parcours sinueux, laborieux même pour les basketteurs français, vice-champions olympiques en 2021, qui ont néanmoins montré toutes leurs ressources mentales sur les parquets de l'Euro 2022 de basket. Sortis troisièmes de leur groupe A, les Bleus sont à chaque fois revenu au score, contre la Turquie d'abord (87-86 a. p.), puis l'Italie (93-85 a. p.), pour arracher la victoire en prolongation. Après une demi-finale facile contre la Pologne, les hommes de Vincent Collet n'ont pas connu de troisième miracle en finale, contre l'Espagne (88-76), pour finalement devenir vice-champions d'Europe en septembre 2022.

L'équipe de France masculine de basket s'est inclinée en finale de l'Euro face à l'Espagne.

Crédits : AFP

7. Karim Benzema désigné Ballon d'Or et successeur de Zinédine Zidane

Après une saison 2021-2022 tonitruante avec le Real Madrid, Karim Benzema a remporté fin octobre le Ballon d'Or, la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football. Le Lyonnais succède ainsi à Zinédine Zidane, le dernier lauréat français en 1998, et devient par la même occasion le quatrième tricolore à recevoir ce trophée après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-1985) et Jean-Pierre Papin (1991). Un statut de meilleur joueur du monde dont Karim Benzema n'a pas pu profiter à la Coupe du monde au Qatar, victime d'une blessure à l'entraînement.

Karim Benzema soulève le Ballon d'Or, la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le football.

Crédits : AFP

8. Les Bleues du rugby troisièmes du Mondial féminin, après une demi-finale accrochée

Une conclusion qui rappelle la finale de la Coupe du monde masculine de rugby 2011, entre la Nouvelle-Zélande et la France (8-7). Début novembre, l'équipe de France féminine est parvenue en demi-finale du Mondial de rugby à XV, disputé là aussi en Nouvelle-Zélande, pour y défier les All Blacks. En tête à la pause, les coéquipières de la capitaine Gaëlle Hermet ont été rejointes pour être cruellement battues d'un point par les Néo-Zélandaises (25-24). Les Bleues se consolent avec la médaille de bronze, gagnée face au Canada (36-0).

L'équipe de France féminine de rugby à XV a décroché la troisième place du Mondial, après être passée tout proche de la finale.

Crédits : AFP

9. Caroline Garcia titrée au Masters WTA de fin d'année

La saison 2022 marque le retour au premier plan de la Française Caroline Garcia. Revenue à la quatrième place mondiale, comme en 2018, la Lyonnaise s'est d'abord illustrée en remportant le Masters de Cincinnati en août, et surtout le Masters WTA de fin d'année à Fort Worth au Texas, tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses de l'année. Caroline Garcia avait répondu aux questions de Jacques Vendroux après le gain du plus grand titre de sa carrière.

Caroline Garcia achève sa belle saison 2022 avec son plus grand titre, le Masters WTA.

Crédits : AFP

10. Les Bleus battus en finale de la Coupe du monde après un match légendaire

La dernière grande émotion sportive de l'année 2022. Et quelle émotion ! Arrivés une deuxième fois de suite en finale de la Coupe du monde de football, le plus prestigieux tournoi de la planète, les Bleus de Didier Deschamps ont semblé au fond du gouffre face à l'Argentine, avant le réveil du phénomène Kylian Mbappé. Battue simplement aux tirs au but (3-3 a. p., 4-2 t. a. b.), l'équipe de France a fait vibrer des millions de supporters dans une finale qui reste comme l'une des plus excitantes de l'histoire de la compétition.

Kylian Mbappé et les Bleus sont revenus de loin en finale du Mondial face à l'Argentine, mais se sont inclinés aux tirs au but.

Crédits : AFP

D'autres sportifs tricolores ont connu de grandes émotions en 2022, à l'image du jeune nageur Léon Marchand, champion du monde du 400m quatre nages en juin, le triplé français et la victoire de Léo Bergère à l'Euro de triathlon ou encore le quatrième sacre mondial de Pauline Ferrand-Prévot en août dernier. Des performances de haut vol qui n'attendent plus que d'être rééditées aux JO de Paris 2024.