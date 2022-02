JO d'hiver : Quentin Fillon Maillet accueilli en héros à son retour dans le Jura

REPORTAGE

L’accueil est digne d’une rock star, d'un héros. Quentin Fillon Maillet, juché sur un camion, défile dans les rues de son petit village de Saint-Laurent-de-Grandvaux dans le Jura, acclamé par des centaines de fans. "Merci à toi Quentin de toutes les émotions que tu nous as fait vivre pendant dix jours. Tu as bouleversé nos vies. On te remercie pour tout ça", lance l'un d'entre eux. Le biathlète français ramène chez lui, dans sa commune de 1.800 habitants à 900 mètres d'altitude, ses cinq médailles glanées aux Jeux olympiques de Pékin, deux en or et trois en argent.

"Rassembler tous les Jurassiens, c'est juste incroyable"

Autour du cou, ces médailles pèsent lourd. "2,750 kg exactement, donc oui, elles sont lourdes sur la balance", reconnaît Quentin Fillon Maillet au micro d'Europe 1, "mais je les porterai sans problème et avec fierté. Rassembler toute la ville de Saint-Laurent, les Jurassiens, c’est juste incroyable. Tout le monde m’a dit que ça allait changer ma vie, mais je m’en rends un peu plus compte aujourd’hui", poursuit "QFM".

Des dizaines de personnes ont acclamé le biathlète à son retour dans le Jura.

Crédits : Jean-Luc Boujon, Europe 1

Une juste récompense pour un sportif qui incarne les valeurs jurassiennes, estime Nelly, l'une des nombreuses fans conquises : "C’est un enfant du pays. Il nous représente, il représente la patrie du Grandvaux. C’est des hommes robustes, opiniâtres. On est de la montagne, c’est un climat rude, c’est un climat où il faut être fort, et il n’a rien lâché !"

Un retour à la compétition dès la semaine prochaine

Et fidèle à cette image, Quentin Fillon Maillet ne s’est pas éternisé à la fête. Jeudi, il va reprendre l’entrainement, puis dans une semaine, la compétition où après l’or olympique, il visera le gros globe de cristal récompensant le vainqueur de la coupe du monde de biathlon. Encore un beau programme pour la nouvelle légende du biathlon français.