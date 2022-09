Basket : la France s'incline, les Espagnols champions d'Europe pour la quatrième fois

Les basketteurs espagnols ont remporté leur quatrième titre de champion d'Europe après 2009, 2011 et 2015 en battant la France, 88 à 76, dimanche en finale à Berlin. L'Espagne s'est appuyée sur les frères Juancho et Willy Hernangomez (27 et 14 points) pour s'imposer avec une équipe largement renouvelée par rapport à celle qui avait été sacrée championne du monde en 2019.

"Si près du but, c'est dur de laisser passer ça, ils ont fait une très bonne entame, on a joué derrière tout le match. Des joueurs comme Juancho (Hernangomez) sont entrés et ont eu un gros impact sur le match. On a eu de bonnes séquences mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aller le chercher. Il faut que je sois meilleur dans ces moments-là", a reconnu l'un des pivots de l'équipe de France, Rudy Gobert.

>> Plus d'informations à suivre