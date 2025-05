EN DIRECT - Roland-Garros 2025 : suivez la fin des matchs du troisième tour du tableau principal

Le troisième tour des tableaux de simple de Roland-Garros 2025 se termine ce samedi, avec un duel franco-français attendu par les spectateurs de la porte d'Auteuil entre les deux dernières chances tricolores, Loïs Boisson et Elsa Jacquemot. Novak Djokovic conclura cette journée sur le Central, face à l'Autrichien Filip Misolic. Suivez notre direct.

Les organisateurs de Roland-Garros ont tranché : c'est l'ex-numéro 1 mondial Novak Djokovic qui jouera samedi en soirée sur le Central, lors d'une "night session" qui se déroulera pendant la finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan. Le duel du troisième tour entre le Serbe (6e mondial), qui a confié jeudi soir sa préférence pour une victoire du club parisien, et l'Autrichien Filip Misolic (153e), débutera à 20h15, trois quarts d'heure avant le coup d'envoi de la finale de C1 à Munich.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les principales informations : Suite et fin des matchs du troisième tour de Roland-Garros ce samedi

Les deux dernières Françaises en lice, Loïs Boisson et Elsa Jacquemot, s'affrontent pour une place en huitièmes de finale

Novak Djokovic programmé en soirée face à l'Autrichien Filip Misolic

Arthur Fils, numéro 1 français, a déclaré forfait vendredi soir

Duel franco-français entre Loïs Boisson et Elsa Jacquemot

Inconnues du grand public et dernières rescapées françaises dans le tableau féminin de Roland-Garros, Loïs Boisson et Elsa Jacquemot s'affrontent samedi pour une place en huitièmes de finale, dans un duel de joueuses à l'éclosion contrariée sur le circuit professionnel.

Les performances de Boisson (361e au classement WTA) et Jacquemot (138e), 22 ans toutes les deux et bénéficiaires d'une invitation des organisateurs, apportent un vent de fraîcheur inattendu dans le marasme actuel du haut niveau féminin en France, souligné en début de semaine par l'élimination dès le premier tour de la numéro 1 française Varvara Gracheva (72e). Elles garantissent aussi la présence d'une Française en huitièmes de finale, un an après l'accession de Gracheva au même stade de la compétition porte d'Auteuil.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Arthur Fils forfait

Le numéro 1 Français, Arthur Fils (14e mondial), qui devait disputer samedi le troisième tour à Roland-Garros face au Russe Andrey Rublev (17e), a déclaré forfait en raison d'une blessure, a annoncé vendredi la Fédération française de tennis (FFT).

Avec cet abandon, il n'y a plus de joueur français dans le tableau masculin, après l'élimination vendredi de Quentin Halys (52e) par le Danois Holger Rune (10e) au troisième tour.