EN DIRECT - Roland-Garros 2023 : suivez la finale dames entre Swiatek et Muchova

Week-end de finales à Roland-Garros. L'édition 2023, dont Europe 1 est la radio officielle, rend ses verdicts ces samedi et dimanche, en commençant d'abord par le tournoi de simple dames. La surprenante tchèque Karolina Muchova, 43e joueuse mondiale, défie la grande favorite polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et tenante du titre. En cas de victoire, la joueuse de 22 ans deviendra la première athlète à conserver son trophée depuis Justine Henin, en 2007.

