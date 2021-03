EN DIRECT - Ligue des champions : le PSG va-t-il confirmer face à Barcelone ?

EN DIRECT

Le PSG saura-t-il mettre de côté la pression et le douloureux souvenir de la "remontada"? Le club de la capitale reçoit mercredi le FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des champions, pour tenter de décrocher sa qualification pour les quarts. Et cette année, il se présente dans une posture avantageuse après sa large victoire à l'extérieur à l'aller (4-1). Mais malgré ses trois buts d'avance, Paris devra à tout prix garder la tête froide pour ne pas réitérer les erreurs du passé et ranimer les vieux démons de 2017, quand les Parisiens, vainqueur 4-0 à l'aller contre le Barça, s'étaient incliné 6-1 au retour. Suivez la rencontre en direct.

PSG - Barcelone : coup d'envoi à 21 heures

La rencontre est également à suivre en direct sur l'antenne d'Europe 1

Le point sur l'infirmerie. Pour ce match crucial, le PSG sera une nouvelle fois privé de sa star Neymar. Le Brésilien n'est en effet toujours pas remis de sa blessure survenue le 10 février contre Caen en Coupe de France. Neymar avait déjà raté le match retour des 8e de finale en 2018 contre le Real Madrid, puis la double confrontation contre Manchester United l'année suivante, au même stade de la compétition. Dans les deux cas, le PSG avait été éliminé.

Mauricio Pochettino devra également composer sans son attaquant italien Moise Kean, touché par le Covid-19 et à l'isolement, ainsi que sans son latéral espagnol Juan Bernat, qui soigne son genou.

Le point sur le FC Barcelone. A Barcelone, on refuse de croire que le souvenir de la "remontada" tétaniserait le PSG. "Je ne crois pas que le PSG ait peur de nous", a ainsi assuré l'entraîneur Ronald Koeman. Mais si Paris bénéficie d'un avantage psychologique et comptable certain, le Barça a retrouvé des couleurs ces dernières semaines, et enchaîne les victoires en championnat.

Samedi, les coéquipiers de Messi se sont imposés 2-0 contre Osasuna, dans le sillage de leur victoire en demi-finale retour de Coupe d'Espagne contre le FC Séville. Alors que le sprint final va bientôt s'amorcer, le FC Barcelone n'est plus qu'à trois points du leader, l'Atlético Madrid, qui compte un match en retard.

Le point sur le PSG. Avec le matelas confortable acquis au match aller, le principal enjeu du match pour le PSG sera psychologique, de supporter la pression. Car les hommes de Mauricio Pochettino sont bien conscient que tous les observateurs ne pensent qu'au souvenir de la "remontada". "Vous nous saoulez avec la remontada", a d’ailleurs fait savoir devant les journalistes le défenseur Abdou Diallo.

Mais le contexte n'est pas le même qu'il y a un an. S'il s'est repris ces dernières semaines, le Barça n'est pas souverain en championnat, et ne fait plus aussi peur qu'avant sur la scène européenne, en atteste son humiliante déroute en quart de finale (8-2), contre le Bayern Munich, lors de l'édition 2020. Le PSG, lui, a franchi une étape important en atteignant enfin la finale.

Par ailleurs, le PSG peut s'appuyer sur le souvenir de sa démonstration du match aller. Depuis cette victoire, les coéquipiers de Mbappé ont notamment battu Dijon, puis Bordeaux en championnat, avant de disposer de Brest en Coupe de France. A signaler toutefois une défaite contre Monaco, qui est venue rappeler que le club de la capitale ne règne pas autant que d'habitude sur la Ligue 1, toujours devancé par Lille.

Le point sur la compétition. Lors du match aller, le PSG, porté par un Mbappé étincelant et auteur d'un retentissant triplé, s'était imposé 4-1. Pour espérer renverser la situation et se qualifier, les Blaugranas doivent marquer au moins quatre buts. Une victoire 4-0 les enverrait en quart, tandis qu'un score de 4-1 leur permettrait d'accrocher les prolongations.