Ligue des champions : le Barça croit (timidement) en une "remontada" face au PSG

L’histoire peut-elle se répéter pour le PSG et le FC Barcelone ? Quatre ans après la célèbre "remontada" (4-0 à l'aller pour Paris, 6-1 au retour pour les Espagnols), le Barça se trouve face à un défi encore plus grand. Humilié en huitièmes de finale aller sur son terrain (4-1), le club catalan doit réaliser un exploit colossal pour se qualifier, mercredi soir lors du match retour au Parc des Princes. Mais les forces en présence et le contexte n’ont presque rien à voir avec la rencontre de 2017. Au sein même du Barça, joueurs comme supporters ne semblent croire que modérément en une nouvelle "remontada".

"Ça va être très compliqué", reconnaissent les Barcelonais

Au match aller, le Barça a été nettement dominé au Camp Nou, subissant la furie d’un Kylian Mbappé déchaîné, auteur d’un triplé. Depuis cet affront, les Blaugranas ont pourtant remis la marche avant, avec un nul puis quatre victoires. Ils ont surtout réussi une mini "remontada" en Coupe d’Espagne contre le Séville FC, avec un succès 3 à 0 en demi-finales retour (après prolongation), après une défaite 2-0 à l’aller. Malgré cet exploit, l’espoir reste timide avant le huitième de finale retour au Parc des Princes.

"Un 2-0, ce n'est pas facile à remonter, mais c'est quand même plus facile à remonter. Un 4-1, c'est autre chose... On verra s'il y a une opportunité de passer pendant le match. Sinon, il faudra l'accepter", a répondu Ronald Koeman, l’entraîneur néerlandais du Barça. "Ça va être très compliqué... Mais bon, on ira faire un bon match et essayer de rivaliser", a timidement espéré le latéral Jordi Alba.

Le nouveau président, Joan Laporta, y croit

L’ambiance avant le match retour est à des années-lumière de celle de 2017, quand les quotidiens catalans et tout le club croyaient en leur bonne étoile, à coups de déclarations tonitruantes et d’appels à la mobilisation des supporters. Sauf que cette année, le match retour ne se déroulera pas au Camp Nou mais au Parc des Princes, qui plus est à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Et malgré de bons résultats en Liga depuis plusieurs semaines, le Barça n’est plus l’ogre européen d’antan.

En 2017, les Blaugranas avaient pu compter sur leur MSN, le trio Messi-Neymar-Suarez, pour réaliser l’impensable. Quatre ans plus tard, seul Messi est encore au club et le Barça reste sur une longue série de désillusions européennes : 3-0 contre l'AS Rome en quarts retour il y a trois ans, 4-0 à Liverpool en demi-finales retour il y a deux ans et surtout une désillusion 8-2 face au Bayern en quart de finale de la dernière édition à Lisbonne.

Finalement, le seul à y croire vraiment est le nouveau président Joan Laporta, élu dimanche par les socios (il avait déjà été président entre 2003 et 2010, à l’époque du grand Barça de Pep Guardiola, ndlr). "On va à Paris pour une remontada", a-t-il lancé pour galvaniser les supporters. Pas certain que son appel soit entendu cette fois-ci.