EN DIRECT - Ligue des champions : Mbappé égalise pour le PSG !

EN DIRECT

Comme on se retrouve ! Quatre ans après le traumatisme de la "remontada", le PSG croise à nouveau le fer avec le FC Barcelone, mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens, privés de Neymar et d'Angel Di Maria, tous deux blessés, compteront sur Kylian Mbappé pour ramener un résultat du Camp Nou en vue du match retour. Les Blaugranas, longtemps en difficulté cette saison, ont eux retrouver des couleurs ces dernières semaines, sous l'impulsion d'un Lionel Messi retrouvé et d'un Antoine Griezmann décisif depuis le début de l'année 2021. Autant d'éléments qui promettent une superbe rencontre, à suivre en direct sur notre antenne et sur notre site.

>> La rencontre Barça-PSG est également à suivre en direct sur Europe 1 à partir de 20h, jusqu'à 23h30 pour notre débrief

FC Barcelone - PSG : 1 - 1

But : Messi (27e, s.p), Mbappé

Le point à la 32e minute : QUEL BUT DE MBAPPÉ !!!! LE PSG ÉGALISE !!!!

Le point à la 30e minute : le PSG a pris un coup sur la tête. Dans la foulée, le Barça est tout proche du 2-0, avec Dembélé trouvé tout seul dans la surface. Mais l'ailier champion du monde manque totalement sa frappe, trop molle, captée sans problèmes par Navas.

Le point à la 27e minute : le Barça ouvre le score sur un penalty plus que litigieux transformé par Messi... Sur une longue ouverture dans le dos de la défense, De Jong s'écroule dans la surface après un très, très léger contact avec Kurzawa. Il semble même être tombé tout seul sur les images... Pourtant, après recours à la Var, l'arbitre confirme le penalty. Lionel Messi ne se fait pas prier et ouvre le score pour le FC Barcelone (27e). Ce nouveau fait de jeu litigieux ne va pas manquer de faire parler, comme lors de la remontada... FC Barcelone - PSG : 1 - 0

Le point à la 20e minute : au tour de Griezmann et d'Icardi de se signaler ! Le Barça répond avec une belle occasion, sur un décalage de Pedri pour Griezmann dans la surface. L'attaquant des Bleus contrôle et enchaîne dans les six mètres avec une frappe croisée que Navas parvient à repousser du pied et à finalement s’en saisir (14e). Dans la foulée, Icardi manque une balle de but suite à une passe de Mbappé après un beau mouvement parisien. Mais l'attaquant argentin ouvre trop mollement son pied et Pedri peut dégager en catastrophe (18e). Deuxième grosse occasion du match pour le PSG.

Le point à la 10e minute : le PSG démarre bien et se procure déjà une grosse occasion. Les Parisiens mettent la pression d'entrée. Dès la première minute, Verratti adresse une superbe passe en profondeur lobée à Mbappé, qui rate son contrôle et force Ter Stegen à dégager en catastrophe juste devant sa surface. Première grosse opportunité pour le PSG, qui contrôle le milieu de terrain dans ces premières minutes. Attention tout de même à ne pas regretter ce contrôle trop long de Mbappé.

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre le FC Barcelone et le PSG !

Le point sur les compositions : Kean titulaire côté PSG, Piqué bien présent côté Barça ! Alors qu'on attendait plutôt Sarabia d'entrée, Mauricio Pochettino a finalement opté pour Kean pour accompagner Mbappé et Icardi en attaque. Pour le reste, c'est du classique avec un duo Gueye-Paredes à la récupération et Verratti placé plus haut, en "numéro 10" d'un système 4-2-3-1.

Du côté du Barça, la grosse surprise du soir est le retour de Piqué, qui était blessé et n'a pas joué depuis trois mois, pour évoluer en défense centrale avec Clément Lenglet, reléguant du même coup Umtiti sur le banc. Griezmann et Dembélé sont comme prévu titulaires en attaque pour accompagner Messi.

Les compositions des deux équipes : FC Barcelone : Ter Stegen - Alba, Piqué, Lenglet, Dest - Pedri, Busquets, De Jong - Griezmann, Messi, Dembélé PSG : Navas - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos (cap.), Florenzi - Gueye, Paredes - Mbappé, Verratti, Kean - Icardi

Le point sur place : les supporters du Barça mettent l'ambiance. Même si le match se déroulera à huis clos, les fans du club blaugrana ont défilé devant le Camp Nou avec une banderole fleurie à destination du PSG. Ils ont même tiré un feu d'artifice en début de soirée, comme a pu le constater notre journaliste sur place.

Le point "prono" : Christophe Jallet voit un match nul. Il y a deux mois, lors du tirage au sort, le PSG faisait figure de favori pour ce huitième de finale. Le Barça, en crise, enchaînait les mauvais résultats et semblait ne pas être en mesure d'inquiéter le finaliste sortant de la Ligue des champions. Mais depuis, les Catalans ont retrouvé de l'allant et relancé l'intérêt de ce choc. Bien malin celui qui pourra pronostiquer le score de ce huitième aller. Christophe Jallet, l'ancien latéral du PSG et des Bleus, voit lui un match nul (1-1), comme il l'a confié ce matin sur Europe 1.

Le point "'éco" : "mes que un match". Ce huitième de finale est aussi capitale pour les finances des deux clubs, lourdement impactées par la crise du coronavirus. Le PSG estime ainsi le manque à gagner à plus de 200 millions d'euros cette saison, entre les pertes de revenus liées à la billetterie et au fiasco de Mediapro. Pour le Barça, la situation est encore pire, avec une dette qui approche le milliard d'euros. Lisez ici notre article sur cet affrontement qui dépasse largement le cadre du terrain.

Le point blaugrana : le Barça et Messi en forme, une défense en question. Si le PSG a semblé ronronné lors de ses dernières rencontres, le Barça reste sur une belle dynamique, avec huit victoires consécutives en Liga. Les Barcelonais, désormais troisièmes du classement, peuvent compter sur le retour en forme de Lionel Messi, auteur d'un doublé ce week-end contre Alaves (5-1). L'autre star des Bleus, Antoine Griezmann, semble enfin s'épanouir avec le Barça et devrait également poser de gros problèmes au PSG.

A l'inverse, la défense catalane n'apporte pas toutes les garanties, à l'image de la défaite il y a une semaine en demi-finale aller de Coupe d'Espagne sur la pelouse du Séville FC (0-2). Le champion du monde français Samuel Umtiti, qui devrait être titulaire ce soir avec son compatriote Clément Lenglet, avait vécu un vrai calvaire.

Le point infirmerie : sans Neymar ni Di Maria, mais avec Mbappé. Pour ce choc, le PSG se présente sans deux de ses stars offensives, Neymar et Angel Di Maria, tous deux blessés. L'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, arrivé en janvier, comptera sur Kylian Mbappé pour porter l'attaque parisienne.

Cela tombe bien : la star des Bleus, qui n'a marqué qu'un seul but en matchs éliminatoires de Ligue des champions avec le PSG, arrive avec un esprit revanchard. Il lui faudra assurément élever son niveau par rapport à ces dernières semaines, comme toute l'équipe parisienne, qui n'a pas toujours convaincu dans le jeu. Mais le PSG reste sur trois victoires consécutives en Ligue 1 et est revenu à la deuxième place du championnat, à un point de Lille.

Le point "histoire" : depuis la "remontada", beaucoup de choses ont changé. Alors oui, le Barça ne réussit pas au PSG. Les Parisiens ont été éliminés lors des trois dernières confrontations à élimination directe en C1 : en quarts de finale en 2013 (2-2, 1-1) et en 2015 (1-3, 0-2), puis évidemment en 2017 en huitièmes de finale, lors de la tristement célèbre "remontada" (4-0, 1-6). Si la plaie reste ouverte, le PSG l'a en partie refermée en allant jusqu'en finale l'an dernier. Le Barça, au contraire, enchaîne les désillusions en Coupe d'Europe, à l'image du terrible 8-2 encaissé l'an passé en quart de finale face au Bayern Munich.