EN DIRECT - Coupe du monde : suivez la journée de mercredi

Les Bleues doivent confirmer. Après leur facile victoire contre la Corée du Sud (4-0), l’équipe de France féminine passe son premier test de la Coupe du monde, mercredi soir face à la Norvège (21h), pour le deuxième match du groupe A. Dans un stade de l’Allianz Riviera de Nice à guichets fermés, les Tricolores peuvent, en cas de succès et de nul dans l'autre rencontre de la poule, déjà composter leur ticket pour les huitièmes de finale. Autre match à suivre : le choc entre l’Allemagne et l’Espagne à 18h.

Le match du jour : les Françaises au révélateur norvégien

Le premier match de l’équipe de France, contre de bien faibles Sud-Coréennes, a ressemblé à une promenade de santé (4-0). Mais mercredi, un tout autre défi attend Corinne Diacre et ses joueuses. Les Bleues affrontent la Norvège, grande nation historique du foot féminin (championne du monde en 1995). Certes, les Scandinaves seront privées de leur attaquante star, la Ballon d’Or Ada Hegerberg, en froid avec sa fédération depuis deux ans. Certes, les Norvégiennes n’ont pas brillé lors des dernières compétitions, avec une élimination au premier tour de l’Euro 2017 et un huitième de finale au Mondial 2015.

Mais les Norvégiennes ont redressé la barre ces derniers mois, comme en témoigne leur facile victoire contre le Nigeria (3-0) lors de leur premier match de la Coupe du monde. Les Bleues devront donc batailler pour s'ouvrir la voie des huitièmes. Mais une victoire ne suffira pas : seul un succès, combiné à un nul dans l'autre match du groupe Nigeria-Corée du Sud, qualifierait les Françaises pour le deuxième tour.

La fête du jour : l’Allianz Riviera à guichets fermés

C’était la grande interrogation avant le début de la compétition : le succès populaire allait-il être au rendez-vous ? La réponse est oui ! Le match d’ouverture contre la Corée s’est disputée dans un Parc des Princes festif et archi-comble (45.000 spectateurs), et devant plus de 10 millions de téléspectateurs. Mercredi soir, les fans des Bleues seront encore présents en masse, puisque le match contre la Norvège se disputera à guichets fermés à l’Allianz Riviera de Nice, soit 35.000 spectateurs. La fête promet d’être belle.

L’autre choc du jour : Allemagne-Espagne, ça sent la poudre

Deux immenses nations de football s’affrontent un peu plus tôt (18h) à Valenciennes : d’un côté l’Allemagne, l’une des équipes favorites de ce Mondial, et de l’autre l’Espagne, valeur montante du foot féminin. Les Allemandes, championnes olympiques en titre et doubles championnes du monde (2003 et 2007), ont eu peur lors de leur entrée en lice avec une difficile victoire contre la Chine (1-0). Les Espagnoles, qui ont énormément progressé ces dernières années (le Barça a perdu en finale de la Ligue des champions contre Lyon cette année), ont elles aussi été en difficulté avec un succès seulement acquis en fin de match contre l’Afrique du Sud (3-1). Le vainqueur de ce choc sera qualifié pour les huitièmes de finale.