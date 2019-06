EN DIRECT - Coupe du monde féminine de football : suivez les débuts de l'équipe de France face à la Corée du Sud

L'ESSENTIEL EN DIRECT

La France accueillie la Coupe du monde féminine de football pour la première fois. Et pour débuter cette belle fête du ballon rond, le pays hôte affronte la Corée du Sud dans un Parc des Princes à guichets fermés. Les joueuses de Corinne Diacre, 4èmes du classement Fifa, figurent parmi les favorites du tournoi, au même titre que les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre. Le score est de 0-0.

FRANCE - CORÉE DU SUD : 0-0

Le point au coup d'envoi : C'est parti ! Ce sont les Sud-Coréennes qui engagent.

"Un moment qu'on attendait avec beaucoup d'impatience". Brigitte Henriques, vice-présidente de la Fédération française de football et organisatrice du Mondial, confie au micro d'Europe 1 son excitation, à quelques minutes du coup d'envoi du match d'ouverture de cette 8ème édition de la Coupe du monde : "On travaille dessus depuis 21 mois et c'est un moment qu'on attendait avec beaucoup d'impatience depuis 2014, depuis que l'on a candidaté pour cette Coupe du monde. On voit l'engouement médiatique qu'il y a, c'est juste extraordinaire. Le stade est plein et on a entendu plein de klaxons sur la route en venant, ça fait chaud au coeur."

Le point sur les compos : Diani préférée à Gauvin. La défenseuse de l'OL Griedge Mbock remise de sa blessure à un genou, Corinne Diacre a pu compter sur l'ensemble de ses joueuses pour ce match d'ouverture. À la pointe de l'attaque, la Parisienne Kadidiatou Diani a été préférée à la Montpelliéraine Valérie Gauvin, sanctionnée pour des retards répétés aux différents rassemblements, selon notre envoyé spécial au Parc des Princes. La Lyonnaise Delphine Cascarino complète le quatuor offensif, aux côtés d'Eugénie Le Sommer et de Gaëtane Thiney.

Le point spectacle : Jain assure un tour de chant au milieu de centaines de danseuses. L'atmosphère est moins festive au niveau de la "fan zone" située aux Halles, à Paris, qui a dû être fermée en raison du fort vent qui souffle ce soir sur la capitale et qui a déjà largement perturbé la journée du côté de Roland-Garros.

Les compositions d'équipe : France : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bussaglia - Cascarino, Thiney, Le Sommer - Diani

Sélectionneuse : Corinne Diacre Corée du Sud : J. Kim - H. Kim, B. Hwang, Kim do-Yeon, S. Jang - Cho So-Hyun, Lee Young-Ju - Y. Kang, Ji So-Yeon, G. Lee - S. Jung

Sélectionneur : Yoon Dukyeo

Le point sur l'historique : la Corée du Sud, un doux souvenir. France-Corée du Sud, c'était déjà une affiche de la Coupe du monde en 2015. À l'époque, les Bleues avaient nettement pris le dessus (3-0), grâce à des buts de Marie-Laure Delie (non retenue) et Élodie Thomis (retraitée). En face, les Sud-Coréennes avaient dû faire à l'époque sans leur grande star, Ji So-yun, blessée. Mais, attention, ce soir, celle que l'on surnomme la "Messi sud-coréenne" sera bien là, et la défense des Bleues devra se méfier d'elle.

À LIRE AUSSI -Coupe du monde féminine : cinq choses à savoir sur France-Corée du Sud

Le point sur l'avant-match : les Bleues favorites… du match. À domicile et dans un Parc des Princes bondé, face à une équipe seulement 14ème au classement Fifa, l'équipe de France part clairement ce soir avec les faveurs des pronostics. Mais ce n'est pas forcément le cas de la compétition dans son ensemble. Sacrés trois fois en sept éditions et tenants du titre, les États-Unis, qui entreront en lice mardi soir, sont les favoris du tournoi. Derrière, on retrouve l'Allemagne, championne olympique en titre, l'Angleterre et la France.