EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez le huitième de finale entre la France et le Brésil

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Les choses sérieuses commencent pour les joueuses de Corinne Diacre. Fortes de trois succès en phase de poules, les Bleues disputent dimanche les huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Brésil, à 21 heures au Havre. Les Françaises, qui n'ont jamais enchaîné quatre victoires dans la compétition, ambitionnent de lancer une nouvelle dynamique, jusqu'à la finale.

Le point sur les compos : Asseyi préférée à Thiney. Le changement était attendu au vu des derniers entraînements des Bleues, lors desquelles Gaëtane Thiney, habituelle titulaire, avait joué avec les remplaçantes. L'attaquante, imprécise face au Nigeria, commencera la rencontre sur le banc, au profit de Viviane Asseyi, qui avait provoqué un penalty lors du même match. Côté Brésil, Formiga et Marta, dont la première est touchée à une cheville, et la seconde pas à 100%, selon son sélectionneur, figurent parmi les onze de départ.

Les compositions : France : Bouhaddi - Majri, Renard, Mbock, Torrent - Le Sommer, Henry (c), Bussaglia, Asseyi - Gauvin, Diani Sélectionneuse : Corinne Diacre Brésil : Barbara - L. Santos, Kathellen, Monica, Tamires - Ludmilla, Thaisa - Formiga, Marta (cap.), Debinha - Cristiane Sélectionneur: Vadao

Le point technique : l'attaque doit faire mieux. Après deux prestations mitigées face à la Norvège (2-1) et au Nigeria (1-0), les Françaises savent dans quel secteur leur niveau de jeu doit s'améliorer pour espérer aller plus loin dans la compétition : l'animation offensive. Dimanche, "il faut essayer d'avoir un peu plus d'allant offensif et de créativité pour embêter les Brésiliennes", a résumé la Lyonnaise Eugénie Le Sommer au Havre. "Clairement, il faudra être encore meilleures et monter en puissance, mettre plus d'intensité dans les passes, plus de rythme", avait quant à elle résumé Gaëtane Thiney dès la fin du match face à la Norvège.

Le point historique : une affiche qui en rappelle d'autres. Les noms des deux pays accolés évoquent des souvenirs heureux et émus pour les fans de football français. Mais ce France-Brésil là est juste "un match, un huitième de finale de Coupe du monde", pour la sélectionneuse Corinne Diacre. Officiellement, l'exploit de leurs homologues masculins, qui jouaient eux aussi à domicile en 1998, n'occupe pas l'esprit des Françaises. "Dès qu'on met le maillot bleu, on joue avec le cœur", a balayé la capitaine Amandine Henry, samedi. "Le supplément d'âme, ça ne se contrôle pas. Mais quand on joue une Coupe du monde, on l'a sans arrêt."

Le point sur l'adversaire : que vaut le Brésil ? Avec la Seleção, les Bleues n'ont pas hérité de l'adversaire le plus simple pour leur premier match couperet de la compétition. Un duel qui "peut être un élément déclencheur" car le Brésil "fait aussi partie des favorites de la Coupe du monde", selon Eugénie Le Sommer. Sur le papier, la sélection est inférieure à la France (10ème au classement Fifa) et souffre de carences défensives. Mais les Tricolores devront se méfier de l'attaque sud-américaine et notamment de Cristiane, auteure d'un triplé contre la Jamaïque, et Marta, mythique meilleure buteuse en Coupe du monde. Celle-ci n'est toutefois pas certaine de disputer l'intégralité de la rencontre.