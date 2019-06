EN DIRECT - Coupe du monde féminine de football : que la fête commence !

L'ESSENTIEL

Et si la France faisait coup double ? Un an après le sacre des Bleus lors de la Coupe du monde en Russie, leurs homologues de l'équipe de France féminine rêvent de les imiter, à domicile, lors du Mondial qui s'ouvre vendredi soir, à Paris, au Parc des Princes. Les joueuses de Corinne Diacre, qui auront pour premier adversaire la Corée du Sud, ne sont pas favorites de l'épreuve mais espèrent être portées par un élan populaire identique à celui qui avait accompagné les garçons lors de l'Euro 1984 ou du Mondial 1998.

>> On vous fait vivre cette belle journée, avant le coup d'envoi de 21h !

Les trois infos essentielles : La 8ème édition de la Coupe du monde féminine débute vendredi soir en France

À domicile, les Bleues affrontent la Corée du Sud lors du match d'ouverture, à 21 heures

Les États-Unis, tenants du titre, et l'Allemagne sont les deux grands favoris

Et si les Bleues… Des équipes du gotha mondial, la France est la seule à n'avoir jamais remporté la moindre médaille lors d'une grande compétition. La meilleure performance des Bleues au Mondial, ce fut une quatrième place, en 2011. Qu'à cela ne tienne, à Europe 1, nous pensons que c'est peut-être la bonne année pour rompre cette malédiction et aller au bout. Compétition à domicile, effectif riche et rodé aux victoires (sept joueuses de l'OL champion d'Europe dans le groupe), tableau plutôt favorable… il y a des motifs d'espoir !

Entendu sur europe1 : "Ce qu'il faut, c'est tenir jusqu'au 7 juillet"

Invitée vendredi matin d'Europe 1, la milieu offensive des Bleues, Gaëtane Thiney a fait part de ses ambitions, à quelques heures du début de la compétition : "On a fait une très bonne préparation physique, avec beaucoup d'entraînements sur une même journée, et des réveils matinaux", continue la numéro 17. "Ce qu'il faut, c'est tenir jusqu'au 7 juillet". Le jour de la finale…

Pour remporter cette Coupe du monde, les Bleues devront passer les obstacles un à un, et enchaîner les bonnes performances. Pour ça, elles peuvent compter sur leur sélectionneuse, Corinne Diacre. "Elle a cette rigueur qui fait que, chaque jour, elle veut qu'on élève un peu plus notre niveau", confie Gaëtane Thiney. "C'est une de ses qualités dominantes, mais ça fait partie du haut niveau, et pour être performante au haut niveau, il faut beaucoup d'exigence et de détermination"

Vingt-trois Bleues en conquête. L'emblématique défenseuse de l'Olympique lyonnais Wendie Renard, la capitaine et milieu de terrain Amandine Henry, la gardienne de but de l'OL Sarah Bouhaddi, les attaquantes Gaëtane Thiney et Eugénie Le Sommer… L'équipe de France version Mondial 2019 s'appuie sur plusieurs joueuses cadres, dont certaines connues du grand public, mais aussi sur des éléments plus jeunes et moins expérimentés. Europe 1 vous présente en images les 23 joueuses qui défendront les couleurs de la France.

Le Mondial en France, une première. C'est la première fois que l'Hexagone organise la Coupe du monde féminine, dont c'est seulement la huitième édition. Si le match d'ouverture a lieu à Paris, la finale, elle, est prévue à Lyon, au Groupama Stadium, le 7 juillet prochain. En tout, neuf villes hôtes accueilleront une compétition, dont les États-Unis, sacrés à trois reprises par le passé et tenants du titre (1991, 1999 et 2015), et l'Allemagne, vainqueur en 2007, sont les deux grands favoris.