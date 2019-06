Sandrine Roux : "Les Bleues ont pris conscience que tout le monde est derrière elles"

La Coupe du monde féminine démarre ce vendredi, par la rencontre opposant la France à la Corée du Sud, au Parc des Princes. Pour l'occasion, la consultante d'Europe 1 et ancienne internationale, Sandrine Roux, est revenue sur les ambitions des Bleues, l'adversaire du soir, ainsi que sur son parcours de jeune footballeuse.

Soirée spéciale sur Europe 1 : de 20h à 23h30, aux côtés de Lionel Rosso, on vous fait vivre le France-Corée du Sud, en public et avec tous nos experts !

"Elles sont dans les meilleures conditions"

Ce vendredi soir, les Bleues ouvrent le bal d'une compétition qu'elles entendent bien gagner. "Elles ont pris conscience que tout le monde était derrière elles, et qu'on avait envie que ça progresse dans tous les domaines", analyse Sandrine Roux sur Europe 1. L'ancienne internationale (71 sélections) est ravie de la progression du football féminin en France, et estime que cela permettra à l'équipe de France d'obtenir de bons résultats. "Elles sont professionnelles, donc ça change tout", estime Sandrine Roux, en comparant le quotidien des joueuses avec son époque. "Nous, on travaillait la journée et on s'entraînait le soir. Elles, elles sont dans les meilleures conditions pour pouvoir s'entraîner, c'est énorme".

La Corée du Sud ? "Une équipe moyenne"

Ce vendredi soir, les Bleues auront face à elles les Sud-Coréennes, mais elles ne doivent pas trop les craindre, selon Sandrine Roux. "C'est une équipe moyenne. Son meilleur résultat en Coupe du monde, c'était il y a quatre ans, éliminée justement en huitièmes de finale par les Bleues (3-0)", se rappelle notre consultante. "Ça reste une équipe moyenne, mais que veut dire une équipe moyenne quand on est en Coupe du monde ? Pas grand-chose. Je pense que ça va être une équipe très défensive. Il va falloir contourner ce bloc, il va y avoir très peu d'espaces, donc ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais je ne suis pas inquiète pour les joueuses de l'équipe de France, je pense qu'elles sauront trouver la clé pour gagner ce match".

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez et ajoutez des étoiles !

"J'ai dû me travestir pour jouer"

Si les Bleues auront les honneurs du Parc des Princes ce vendredi soir, cela n'a pas toujours été facile pour les filles de jouer au football. Sandrine Roux se rappelle qu'étant enfant, elle devait se "travestir pour jouer". "À cinq ou six ans, j'avais une licence, mais je n'avais pas le droit de faire des compétitions avec les garçons. Je n'avais que le droit de m'entraîner. Comme mon père coachait l'équipe, il m'a dit 'on va te cacher tes cheveux sous un bonnet l'hiver, et sous une casquette l'été'. C'est comme ça que je me suis retrouvée gardienne de but, puisque sur le terrain c'était un peu compliqué, et j'ai joué comme ça pendant cinq ans sous fausse licence", se rappelle-t-elle. Depuis, les choses ont bien changé...