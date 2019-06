Coupe du monde féminine : quelles sont les nouvelles règles du football qui entrent en vigueur ?

Fautes de main, penaltys, remplacements, cartons, balles à terre... Depuis le 1er juin, de nombreuses règles du football ont été mises à jour. Elles seront appliquées pour la première fois lors de la Coupe du monde féminine, qui débute ce vendredi, en France. Contrairement à la Fifa, qui organise le Mondial féminin, l'UEFA a décidé de retarder un peu l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement, attendant le 25 juin pour les appliquer. Ainsi, la victoire de Liverpool contre Tottenham en Ligue des champions (2-0), la Ligue des nations ou encore les matchs de l'équipe de France masculine pour les éliminatoires de l'Euro 2020 ne sont pas concernés. Europe 1 fait le point sur ces changements.

Quelles mains seront désormais sanctionnées ?

C'est LE sujet qui fait toujours débat dans le football. Quelles mains doivent être sanctionnées, et lesquelles ne doivent pas l'être ? Pour tenter de clarifier les fautes de mains, la Fifa a listé les situations durant lesquelles une main doit être sanctionnée. L'arbitre portera désormais le sifflet à sa bouche si le ballon touche le bras alors que celui-ci se situe au-dessus du niveau de l'épaule, dans une position pas naturelle. Il y aura également sanction si le joueur augmente la surface de son corps en écartant son bras, s'il marque un but de la main ou du bras, ou s'il contrôle le ballon de la main ou du bras et que cela entraîne une occasion de but.

En revanche, le joueur ne sera plus fautif si la ballon rebondit sur une partie de son corps, ou sur celui d'un autre joueur se trouvant à proximité, avant de toucher son bras ou sa main. Il n'y aura pas de sanction non plus si le joueur touche le ballon du bras ou de la main en tombant, et que ses bras lui servent à amortir le choc.

Des remplacements plus rapides

Se mettre à l'opposé des bancs de touche juste avant d'être remplacé pour devoir traverser tout le terrain, et ainsi gagner du temps, c'est désormais terminé. À partir de maintenant, un joueur remplacé devra "quitter le terrain par le point des limites de terrain le plus proche de l'endroit où il se trouve, sauf indication contraire de l'arbitre". Dans les faits, cette situation se présentait déjà lorsqu'un joueur d'une équipe menée au score voulait être remplacé au plus vite. Ce sera désormais le cas pour tous les remplacements.

Les bancs de touche peuvent être sanctionnés

Des entraîneurs et leurs adjoints trop virulents ou qui ne respectent pas les limites de la zone technique ? Ce sera désormais sanctionné. L'arbitre pourra mettre des cartons, jaunes et rouges, à tout membre du staff se trouvant sur le banc de touche. S'il ne parvient pas à identifier le fautif, c'est l'entraîneur principal qui se verra alors adresser le carton. De plus, un joueur sanctionné d'un carton pour une célébration de but (maillot enlevé, célébration trop longue, geste offensant...) conservera son carton même si le but est finalement refusé.

Les murs ne seront plus perturbés

Vous connaissez cette mode du joueur de l'équipe en attaque qui se place dans le mur pour perturber la vision du gardien de but ? Ce ne sera plus possible. Désormais, sur chaque coup-franc, si l'équipe en défense forme un mur composé d'au moins trois joueurs, alors les joueurs de l'équipe en attaque doivent se trouver à au moins un mètre du mur, sous peine de coup-franc indirect en faveur de l'équipe en défense.

Plus de balles à terre... sauf si l'arbitre touche le ballon

Les arbitres font partie du jeu, et sont donc parfois amenés à se trouver sur la trajectoire du ballon. Désormais, si l'arbitre touche la ballon, et que cela entraîne une occasion de but ou un changement de possession, alors le jeu est arrêté et repart sur une balle à terre. C'est la seule condition pour que l'arbitre décide d'une balle à terre, puisque désormais, lorsque le jeu est arrêté parce qu'un joueur est au sol, alors le ballon est rendu à l'équipe ayant la possession au moment de l'arrêt, et n'est plus disputé par un entre-deux. Dans les faits, c'était déjà le cas, et les joueurs agissaient avec fair-play. C'est désormais dans les règles.

La Fifa régule les penaltys et les sorties de but

Pour perturber un tireur de penalty, les gardiens de but vont devoir trouver autre chose que les gesticulations entre leurs deux poteaux. La Fifa interdit désormais aux gardiens de toucher les poteaux, la barre transversale ou les filets, au moment d'un penalty. Mais elle autorise cependant le gardien à n'avoir qu'un pied sur sa ligne au moment du tir, contre les deux jusqu'alors. Concernant les sorties de but, le ballon n'aura plus besoin de sortir de la surface de réparation pour être joué, l'objectif étant de fluidifier le jeu.

Des pauses fraîcheurs clarifiées

Depuis la Coupe du monde 2014, la Fifa autorise les arbitres à accorder une "pause fraîcheur", à la moitié du chaque période de match, lorsque les températures sont trop élevées. Désormais, l'arbitre aura le choix entre deux types de pauses. La "pause de récupération" durera une minute seulement, alors que les joueurs auront entre 90 secondes et trois minutes lors d'une "pause de rafraîchissement", selon le choix de l'arbitre de la rencontre.