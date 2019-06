Coupe du monde de foot féminin : pour Noël Le Graët, "c'est l'occasion ou jamais"

INTERVIEW

L'objectif est plus haut que pour l'équipe masculine : la finale. A quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde de football féminin qui va voir s'affronter au Parc des Princes la France et la Corée du Sud, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Foot, évoque ses ambitions au micro de Matthieu Belliard : "C'est l'occasion ou jamais".

"Je pense qu'on est dans les meilleurs, avec des joueuses talentueuses dont la moitié a gagné la coupe d'Europe avec Lyon", rappelle Noël Le Graët au micro d'Europe 1. Quatrième au classement mondial de la FIFA, l'équipe de France "est très complémentaire, avec un coach qui semble être au niveau de la gagne". Avec une telle équipe, "donner comme objectif un quart de finale n'aurait pas de sens", avance le président de la FFF.

D'autant "qu'on aura pas beaucoup de chances de rejouer une coupe du monde en France : avec cinq, voire six continents dans le foot, si ça revient en Europe, ce sera dans 24 ans !", rappelle-t-il.

Alors pour motiver les troupes, Noël Le Graët va aller encourager les joueuses une dernière fois ce midi, pour leur apporter "un message de confiance, pour qu'elles ne soient pas trop stressées". Car en plus des attentes très élevées de la fédération, les joueuses doivent faire face à une forte médiatisation, une première. Malgré tout, les Bleues "doivent pouvoir être naturelles, souriantes et heureuses de jouer", affirme-t-il.

