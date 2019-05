Stades, horaires, calendrier, favoris : tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde féminine

Le 7 juin prochain, le coup d'envoi du match France - Corée du sud au Parc des Princes (Paris) marquera le lancement de la 8ème édition de la Coupe du monde féminine. Vingt-quatre équipes se disputeront le titre suprême jusqu'à la finale, le 7 juillet, au Groupama Stadium de Lyon. Tour d'horizon de ce qu'il faut savoir pour ne rien rater de la compétition.

Où se joueront les matchs ?

Neuf stades ont été retenus par l'organisation pour accueillir les 52 rencontres du tournoi. Le stade des Alpes de Grenoble présente la capacité la plus faible (environ 20.000 places), tandis que le Groupama Stadium de Lyon, qui accueillera notamment les demi-finales et la finale, est celui dont la capacité est la plus importante, avec plus de 58.000 places. Près de 770.000 tickets - sur les 1.3 million en vente - ont déjà trouvé preneur.

Les 9 stades hôtes :

Stade des Alpes, Grenoble (20.000 places)

Stade Auguste-Delaune, Reims (21.000 places)

Stade du Hainaut, Valenciennes (25.000 places)

Stade Océane, Le Havre (25.000 places)

Stade de la Mosson, Montpellier (27.000 places)

Roazhon Park, Rennes (29.000 places)

Allianz Riviera, Nice (36.000 places)

Parc des Princes, Paris (48.000 places)

Groupama Stadium, Lyon (58.000 places)

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder les rencontres ?

Toutes les rencontres seront retransmises sur les chaînes du groupe Canal +. Le groupe TF1, via ses chaînes TF1 et TMC, diffusera pour sa part 25 rencontres, dont les matchs de l'équipe de France et la plupart des matchs de phase finale. Le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires des principales affiches, accompagné par Camille Abily, ancienne joueuse de l'équipe de France, pour les interviews en bord de terrain. Plusieurs horaires ont été retenus pour la diffusion des rencontres :

Les matchs de groupe se disputeront à 15 heures, 18 heures et 21 heures (sauf quelques rares exceptions).

L'équipe de France jouera ses trois matchs de groupe à 21 heures.

Les matchs à élimination directe se joueront en fin d'après-midi (coup d'envoi entre 17 heures et 18 heures) ou en soirée, à 21 heures.

>> Retrouvez la Coupe du monde féminine sur Europe 1 et Europe1.fr. Matches des Bleues en direct, analyses, réactions... Autour de Lionel Rosso, le service des sports et l'ancienne joueuse professionnelle Sandrine Roux apporteront leur expertise pour suivre l'événement sportif de l'été.

Quid du calendrier ?

Trente-six matchs de groupe, 16 matchs à élimination directe : les spectateurs et téléspectateurs n'auront pas le temps de s'ennuyer. Les matchs de groupe se disputeront du 7 au 20 juin, sans interruption. Deux ou trois matchs se joueront chaque jour. L'équipe de France affrontera la Corée du Sud en match d'ouverture le 7 juin, avant d'affronter la Norvège le 12 juin (à Nice) puis le Nigéria le 17 juin (à Rennes).

Quelques matchs de groupe vont valoir le détour :

- Allemagne - Espagne le 12 juin à 18 heures sur Canal +

- Australie - Brésil le 13 juin à 18 heures sur Canal +

- Japon - Angleterre le 19 juin à 21 heures sur TMC

- Pays-Bas - Canada le 20 juin à 18 heures sur Canal +

- Suède - États-Unis le 20 juin à 21 heures sur TMC

Les huitièmes de finale débuteront le 22 juin, les demi-finales se joueront les 2 et 3 juillet. La finale se disputera le dimanche 7 juillet à 17 heures.

Qui sont les favoris ?

Si les Américaines, triple championnes du monde (1991, 1999 et 2015), ont la faveur des bookmakers, plusieurs équipes peuvent prétendre à la victoire finale.