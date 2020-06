Tennis : Novak Djokovic positif au coronavirus et au cœur de la polémique

DÉCRYPTAGE

C'est par un simple communiqué que Novak Djokovic a provoqué la stupeur dans le monde du tennis. Le numéro 1 mondial, l'une des grandes stars de son sport, a annoncé mardi après-midi qu’il avait été testé positif au coronavirus. Le Serbe est devenu le quatrième joueur à être contaminé en quelques heures après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki. A l'origine de ces cas positifs : l'Adria Tour, un tournoi exhibition organisé par Novak Djokovic lui-même dans les Balkans. Problème, aucune mesure de distanciation sociale n'avait été prise, ni aucun protocole sanitaire. Et "Djoko" se retrouve au coeur d'une vive polémique qui pourrait bien écorner durablement son image.

Des prises de paroles polémiques

Depuis le début de la crise du coronavirus, Novak Djokovic a multiplié les prises de paroles polémiques. "Personnellement, je suis opposé à la vaccination contre le Covid-19 pour pouvoir voyager. Mais si ça devient obligatoire, je vais devoir décider si je le fais ou pas", avait-il expliqué au mois d’avril. L'homme aux 17 titres du Grand Chelem a également fait la promotion sur Instagram de l’entreprise d’un de ses amis, affirmant pouvoir purifier l'eau par la pensée.

Il a ensuite brillé par son absence lors de la visioconférence organisée par l'ATP début juin pour parler de la reprise du circuit, gelé depuis mars. Quelque 400 joueurs y ont participé, mais pas lui, leur principal représentant en tant que président du Conseil des joueurs.

Le Serbe a également vivement critiqué le protocole sanitaire de l’US Open (24 août-13 septembre), qu’il jugeait "extrême". Des mesures comme une quarantaine de 14 jours à l’arrivée des joueurs sur le territoire américain, un accès limité aux courts pour l'entraînement, un seul membre de staff par joueur et une limitation des déplacements autour du stade de Flushing Meadows, avec notamment le logement de tous les participants dans des hôtels du Queens et non dans Manhattan, sont à l’étude. Novak Djokovic avait confié aux médias serbes qu’il envisageait de zapper le tournoi, avant de finalement modérer ses propos.

Un tournoi organisé sans gestes barrières ni distanciation physique

Alors que le monde du tennis est encore à l’arrêt, Novak Djokovic a de son côté organisé un tournoi d’exhibition dans les Balkans, qui a débuté le 13 juin. La distanciation physique n’y était pas respectée, en témoignent les poignées de main chaleureuses entre les joueurs, mais aussi les tribunes pleines.

Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Domonic Thiem et Borna Coric avaient également été vus en boîte de nuit à Belgrade.

Une semaine plus tard, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki et Novak Djokovic ont tous les quatre été testé positifs au coronavirus. Marin Cilic et Andrey Rublev, qui ont eux aussi participé à l’Adria Tour, ont décidé de s’isoler deux semaines pour ne pas prendre de risques.

De vives critiques à l’intérieur même du monde du tennis

Désormais, Novak Djokovic se retrouve face aux critiques d’autres joueurs du circuit. Alors que le résultat de son test était attendu, l'Américain Tennys Sandgren avait chambré le Serbe sur Twitter : "Si Novak n'attrape pas le Covid, je me mets à bénir mon eau avec des ondes positives".

L’Australien Nick Kyrgios, qui n’a jamais porté le Serbe dans son cœur, a lâché : "Des prières pour tous les joueurs qui ont contracté le Covid-19. Ne me mentionnez pas pour ce que j'ai pu faire d'irresponsable ou qui a pu être qualifié de stupide. Là, ça dépasse tout".

Des craintes pour la reprise du circuit ATP

Les conséquences de l’Adria Tour pourraient désormais bousculer toute la planète tennis, qui commençait tout juste à prévoir une reprise du circuit le 14 août à Washington, avant l'US Open. Quels joueurs seront en capacité de jouer ? Quels joueurs oseront prendre le risque de jouer ? Quelles mesures les organisateurs de tournois vont-ils leur imposer ? Quels joueurs accepteront ces mesures sanitaires vraisemblablement renforcées ? Autant de questions qui pourraient encore accentuer la pression, déjà très forte, sur Novak Djokovic.