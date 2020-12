"Des espoirs incroyables" pour la Coupe du monde de rugby 2023, se réjouit Christian Louboutin

INTERVIEW

Alea jacta est. Les deux premiers adversaires du XV de France lors du premier tour de la Coupe du monde de rugby sont désormais connus. Les Bleus affronteront, au sein de la poule A, la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Le tirage au sort a eu lieu lundi, en présence de six personnalités prestigieuses françaises, pays hôte de la compétition. Parmi ces dernières, l'acteur Jean Dujardin, le chef Guy Savoy ou encore, Christian Louboutin. Figure de la mode et du luxe, avec ses souliers aux mythiques semelles rouges, le créateur de mode évoque sur Europe 1 sa passion pour le rugby.

Supporter du Stade Toulousain

"Le rugby fait partie des sports que je regarde depuis un certain temps et que j'apprécie énormément", explique Christian Louboutin. "En fait, j'ai des amis qui sont rugbymen et je dois dire que j'ai plutôt découvert le rugby en Angleterre. C'était un sport à la base très anglo-saxon et toute la Grande-Bretagne est très, très, très fervente. Et donc, c'est vraiment en Angleterre que j'ai découvert le rugby", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

"Malheureusement, à cause de mon travail, je ne suis pas assez dans les stades. Mais dès que je peux, je le fais", ajoute le créateur, supporter du Stade Toulousain, qui compte profiter de la Coupe du monde en France pour aller voir le "maximum de matches".

Grâce à cette passion, le créateur rencontre de nombreux acteurs du rugby. Il est finalement contacté par Claude Atcher, directeur de la Coupe du monde de rugby France 2023 pour participer au tirage au sort et devenir l'un des ambassadeurs, représentant des "pans de la culture française", selon l'organisation. Une idée qui a réjoui Christian Louboutin, malgré sa timidité.

"Des espoirs incroyables"

A l'issue du tirage au sort, ce sont donc les All Blacks que les Bleus devront affronter dès le premier tour de la compétition. Un adversaire redouté. "On les a quand même battus en 1998. Donc ça peut recommencer", espère Christian Louboutin. "J'ai le sentiment que en 2023, on a quand même des espoirs incroyables. Il y a des gens formidables, déjà. Et puis, il y a toute la nouvelle génération des rugbymen français, qui vont être entre 20 et 24 ans et qui sont vraiment bien."

La France n'a encore jamais remporté le titre de champions du monde, mais le créateur est confiant pour l'avenir. "Cela se passe en France, ça porte les équipes d'être dans leur pays", souligne-t-il. "Je suis là pour supporter notre équipe et hurler comme il faut pour que ça se passe au mieux. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal", ajoute-t-il.