Coupe du monde de rugby : les Bleus dans la poule A avec la Nouvelle-Zélande et l'Italie

La France, pays hôte du Mondial-2023 de rugby, sera confrontée aux All Blacks néo-zélandais dès les phases de poules (groupe A), selon le tirage au sort effectué lundi à Paris. Les Bleus connaîtront leurs deux autres adversaires de poule, une équipe du continent américain et une du continent africain, à l'issue des qualifications qui s'étalent jusqu'en novembre 2022.

En quarts de finale, l'équipe qui sortira deuxième de ce groupe pourrait avoir à affronter les champions du monde sortants, les Sud-Africains, qui apparaissent favoris du groupe B dans lequel ils affronteront l'Irlande et l'Ecosse.

Un tirage plutôt abordable

Si les Bleus se retrouvent avec les All Blacks, triples champions du monde et favoris de la poule, ils croiseront également les Italiens, la plus faible équipe du Tournoi des Six Nations, largement à la portée des Bleus. Sauf énorme catastrophe, le XV de France devrait donc se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Mais si les Bleus terminent deuxième de leur groupe, ils pourraient croiser la route des Springboks, champions du monde en titre, dès les quarts.

Les résultats obtenus par le XV de France en cette année 2020, perturbée par la pandémie de nouveau coronavirus, incitent à l'optimisme. Privés de peu par l'Angleterre du Tournoi des six nations comme de la Coupe d'automne, les Français ont remporté 7 matches sur 9 et ce, avec la manière.

Une nouvelle génération prometteuse

La volonté d'installer une jeune génération jusqu'en 2023, avec Romain Ntamack (21 ans) et Antoine Dupont (24) à la manœuvre, a payé d'entrée avec un succès de prestige sur l'Angleterre (24-17). Et jusqu'en décembre, quand des réservistes français totalement novices à ce niveau sont passés tout près d'infliger une leçon d'humilité au XV de la Rose à Twickenham (22-19 après prolongation). Le second échec du XV de France était intervenu en mars lors du Tournoi en Ecosse (28-17) où ils avaient joué la majeure partie du match en infériorité numérique, à la suite de l'expulsion du pilier Mohamed Haouas.