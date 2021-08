JO - La qualification des handballeuses en finale mais de nombreuses déceptions : le résumé de la journée des Bleus

Des larmes de joie mais surtout beaucoup d’amertume. La délégation française a connu un vendredi difficile lors de la quatorzième journée des Jeux olympiques de Tokyo. Même si les handballeuses françaises ont arraché leur place en finale, ce n’est pas le cas des basketteuses qui joueront la troisième place. Autre événement marquant : le marcheur historique de la délégation française, Yohann Diniz, a abandonné à mi-parcours du 50m marche.

Les handballeuses rêvent du titre olympique, les basketteuses joueront le bronze

C’était tout juste mais la France aura bien une 31e médaille. Reste à définir la couleur. Les handballeuses se sont qualifiées vendredi pour la deuxième finale consécutive de leur histoire, après Rio en 2016. Les Bleues ont battu la Suède au terme d’une demi-finale très serrée (29-27). Elles affronteront les Russes qui se sont imposées, à la surprise générale, face aux favorites Norvégiennes. Une force collective se dégage de ces Bleues championnes du monde (2017) et d'Europe (2018). Même dans un rôle d'entrante depuis le début du tournoi, Allison Pineau porte cette équipe dans les moments de flottements. Et après Amandine Leynaud, la gardienne presque imperméable face aux Pays-Bas (22 arrêts, 51%), c'est Cléopâtre Darleux qui a pris le relais vendredi.

Les Bleues rejoignent ainsi les trois équipes masculines de basket, handball et de volley, qualifiées jeudi au terme d’une incroyable journée mettant à l’honneur les sports collectifs.

Mais il n’y aura que quatre finales sur cinq en sport collectif. De leurs côtés, les basketteuses n’ont pas réussi à s’imposer. Les Japonaises ont écrasé les Françaises avec une large victoire, 71-87. Les Bleues pourront tout de même espérer décrocher une médaille de bronze face à la Serbie, samedi. Elles prendront donc leur revanche : les basketteuses françaises s’étaient inclinées face aux Serbes aux Jeux olympiques de Rio en 2016. "Il faut garder en tête la médaille. Là on a laissé filer l'or, l'argent, mais il nous reste encore le bronze. Je pense qu'il faut vraiment garder ça en ligne de mire, c'est ça qui doit nous motiver, nous animer, nous donner de la force pour demain", a réagi la capitaine de l’équipe Endy Miyem.

"L'olympiade de trop" pour Yohann Diniz

L’autre déception du jour est pour Yohann Diniz. Champion du monde en 2017 et recordman du monde depuis 2014, Diniz n'aura donc jamais brillé aux JO malgré quatre participations (abandon en 2008 et 2020, disqualification en 2012, 8e en 2016). Le Français, âgé de 43 ans, disputait la dernière course de sa carrière et il a fini assis sur le bord de la route, la tête entre les mains après 2h15 d’efforts, à mi-chemin du 50km marche.

"C'était la compétition de trop, l'olympiade de trop", a estimé Diniz peu après son abandon dans cette course délocalisée à 1.000 km au nord de Tokyo pour éviter la chaleur de la capitale japonaise.

Les autres événements de la journée olympique

En relais, les Français n’ont malheureusement pas brillé. Le quatuor Thomas Jordier, Muhammad Kounta, Ludovic Ouceni et Gilles Biron ont été éliminés dès les épreuves en séries. Les Italiens ont finalement remporté un titre historique. Les relayeuses françaises, Carolle Zahi, Orlann Ombissa-Dzangue, Gemima Joseph et Cynthia Leduc, sont allées jusqu’à la finale mais ont terminé à la 7e place, loin derrière les Jamaïcaines.

En pentathlon moderne, Elodie Clouvel, vice-championne olympique en titre, a pris seulement la 6e place du pentathlon moderne alors que Marie Oteiza s'est classée 10e d'une épreuve remportée par la Britannique Kate French. Un échec aussi pour la grimpeuse Anouck Joubert en finale d’escalade. La double gagnante de la Coupe du monde de vitesse termine aussi à la 6e place.

Quelques bonnes nouvelles pour finir. En cyclisme sur piste, Mathilde Gros a décroché sa qualification pour les 8e de finale. Et c’est un ticket pour les demi-finales du C1 1.000m qu’a arraché Adrien Bart en canoë monoplace.