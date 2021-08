EN DIRECT - JO de Tokyo : Yohann Diniz abandonne sur le 50 km marche

EN DIRECT

Après les incroyables émotions offertes par les sportifs tricolores jeudi, entre l'or de Steven Da Costa en karaté, l'argent de Kevin Mayer et les qualifications des basketteurs, handballeurs et volleyeurs en finales, la France va-t-elle connaître une nouvelle journée de succès ? Celle de vendredi a en tout cas mal débuté avec l'abandon du marcheur Yohann Diniz, qui disputait la dernière course de sa carrière pour tenter d'enfin décrocher une médaille olympique. Les Bleus, qui comptent 27 médailles, dont 7 en or, vont notamment compter sur les handballeuses et les basketteuses qui vont tenter de se qualifier pour la finale dans leur tournoi respectif.

Les principales informations : Pas de médaille pour Diniz, qui a abandonné sur le 50 km marche

Les handballeuses et basketteuses disputent aujourd'hui les demi-finales JO - Médailles françaises

8h55 : Record olympique pour Mathilde Gros ! En cyclisme sur piste, la Française a fait le meilleur temps des qualifications de la vitesse dame et battu le record olympique.

8h40 : Le boxeur cubain Julio La Cruz vainqueur chez les lourds. Julio La Cruz a été sacré champion olympique de boxe dans la catégorie des lourds (91 kg).

8h30 : les basketteuse et volleyeuses américaines en finale. En quête d'un septième titre olympique, les Américaines se sont facilement qualifiées pour la finale, en battant les Serbes (79-59). Dimanche matin, Team USA affrontera la France ou le Japon.

De leur côté, les volleyeuses américaines ont battu elles aussi les Serbes 3 sets à 0 (25-19, 25-15, 25-23).

8h20 : en pentathlon moderne, bon temps pour Clouvel en 200 m nage libre. Marie Oteiza et Elodie Clouvel ont disputé la deuxième épreuve du pentathlon moderne, avec le 200 m nage libre. Elodie Clouvel a effectué le troisième temps en 2'0""51 , et se replace au classement général.

7h20 : Leïla Heurtault éliminée. Leïla Heurtault a perdu tout espoir de disputer les demi-finales du tournoi de karaté dans la catégorie des moins de 61 kg en perdant ses trois premiers combats. Elle s'est inclinée tour à tour face à la Vénézuélienne Claudymar Garces Sequera (8-0), à la Japonaise Mayum Someya (6-3) et à la Chinoise Yin Xiaoyan, N.1 mondiale (1-0).

❌ L’aventure olympique prend fin pour Leïla Heurtault, battue pour la troisième fois de suite dans sa poule des -61 kg !



La Yin Xiaoyan précipite son élimination alors qu’il lui reste un combat à disputer #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/PfdHH6xZbmpic.twitter.com/EQjxVxee9o — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

6h55 : qui sont les Français en lice vendredi ? En athlétisme, les relayeurs du 4x400 m messieurs disputeront les séries à 13h25, tandis que Jimmy Gressier sera présent en finale du 5.000 mètres à 14 heures. En basket, le match des basketteuses contre le Japon est prévu à 13 heures, et celui des handballeuses contre la Suède à 10 heures.

En cyclisme sur piste, Coralie Demay et Mathilde Gros sont attendues en vitesse dames, et Victoire Berteau, Clara Copponi, Marie le Net, en Madison dames. En équitation, les qualifications de l'épreuve de saut d'obstacles par équipes commencent à partir de 12 heures, et l'équipe de France devra faire sans Nicolas Delmotte, forfait.

En escalade, Anouck Jaubert sera la seule française en finale, tandis qu'en golf, Céline Boutier et Perrine Delacour disputent actuellement le 3e tour. En plongeon, Matthieu Rosset tentera sa chance en qualification en 10m plateforme dès 8 heures.

Enfin, en pentathlon moderne, Elodie Clouvel et Marie Oteiza concourront dans l'épreuve de natation à 07h30, d'escrime bonus à 08h45, d'équitation à 10h15, et de laser-run à 12h30.

6h45 : Heurtault mal partie en karaté. La Française, qui concourt en -61 kg, est actuellement en dernière position de sa poule, après avoir perdu ses deux premiers combats. Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales.

6h20 : les accréditations de deux entraîneurs bélarusses retirées par le CIO. Les accréditations de deux entraîneurs de la délégation bélarusse ont été retirées pour leur rôle dans l'affaire Krystsina Tsimanouskaya, cette athlète menacée d'être rapatriée de force au Bélarus après avoir critiqué les instances sportives de son pays, a annoncé vendredi le Comité international olympique (CIO).

"Une commission disciplinaire a été mise en place par le CIO dans le cadre de l'affaire Krystsina Tsimanouskaya pour clarifier les circonstances de ce qu'il s'est passé et le rôle joué par les entraîneurs Artur Shimak et Yury Maisevich", a expliqué l'instance olympique sur son compte Twitter.

6h : les Américaines sacrées en beach volley. Elles se sont imposées contre l'équipe d'Australie. La Suisse est médaille de bronze.

5h40 : les handballeuses et basketteuses très attendues. Pour les handballeuses doivent disputer leur demi-finale à 10h00 françaises, face à la Suède. Un adversaire qu'elles connaissent bien et qui ne les a pas battu depuis 2014. En basket, les Bleues affrontent le Japon à 13 heures pour tenter de décrocher une finale de rêve face aux Etats-Unis.

5h20 : Nicolas Delmotte forfait. Coup dur pour l'équipe de France d'équitation. Son leader Nicolas Delmotte a déclaré forfait pour l'épreuve de saut d'obstacles par équipes, car son cheval, Urvoso du Roch, a été pris de coliques durant la nuit.

#RideToTokyo Urvoso du Roch et Nicolas Delmotte sont malheureusement forfaits pour l'épreuve par équipes de saut d'obstacles aux JO de @Tokyo2020. Mathieu Billot et Quel Filou13 intègrent l'équipe de France. Plus d'infos : https://t.co/a1XUw56EMjpic.twitter.com/YtRCKTQRw1 — France_Equitation (@FRA_Equitation) August 6, 2021

Ce que vous avez manqué cette nuit : en canoë monoplace, Adrien Bart en demi-finales du C1 1000 m. Le Français s'est qualifié pour les demi-finales de l'épreuve de canoë monoplace (C1) 1000 m en terminant 2e de sa série. Bart, médaillé de bronze des Mondiaux-2019 sur la distance, n'a été devancé que par le Moldave Serghei Tarnovschi. Il disputera sa demi-finale samedi en début de matinée et devra terminer dans les quatre premiers pour accéder à la finale programmée samedi à 11h53 locales (04h53 françaises).

L'autre équipage français en lice vendredi, celui féminin du K4 sur 500 m, a terminé 5e de sa série remportée par la Hongrie devant la Nouvelle-Zélande de Lisa Carrington, et n'a donc pas décroché directement son billet pour les demi-finales, puisqu'il fallait terminer à l'une des deux premières places. Mais les Françaises ont finalement réussi à se qualifier en terminant 4es du repêchage.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Diniz abandonne sur le 50 km marche. Alors qu'il disputait la dernière course de sa carrière à 43 ans, le Français Yohann Diniz a abandonné peu après la mi-course. Le champion du monde en 2017 n'aura donc jamais réussi à remporter de médaille aux Jeux en quatre participations (abandon en 2008, disqualification en 2012, 8e en 2016).

Recordman du monde depuis 2014 (3h32:33), Diniz a vécu une dernière course animée : rapidement gêné par des problèmes gastriques, il s'était arrêté à plusieurs reprises pour se ravitailler, perdant le contact avec la tête et accusant près de deux minutes de retard au dixième kilomètre, avant de revenir de façon spectaculaire à l'avant à l'approche de la mi-course. Mais il a de nouveau lâché le peloton de tête, après encore plusieurs arrêts, et s'est définitivement assis sur un trottoir, la tête entre les mains, après 2h15 de course, peu après le 28e kilomètre. "C'était la compétition de trop, l'olympiade de trop", a-t-il estimé.

❌ Cette fois, c'est terminé pour Yohann Diniz qui s'assoit sur le bord de la route !



Son aventure olympique et sa carrière vont s'arrêter là-dessus. #JeuxOlympiques#Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/vcD3RfzQAEpic.twitter.com/dZM3aqt9fy — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

La course a finalement été remportée par le Polonais Dawid Tomala.