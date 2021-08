JO de Tokyo : pas de finale pour les basketteuses, écrasées par le Japon

Malheureusement pour les basketteuses françaises, il n'y a pas eu de match vendredi à Tokyo. Les Bleues ont été battues dans les grandes largeurs par les Japonaises en demi-finales des Jeux olympiques, voyant leur rêve d'affronter la Team USA en finale s'envoler. Les filles de Valérie Garnier sont totalement passées à côté de leur rendez-vous, notamment lors d'une deuxième période cataclysmique.

Les Tricolores n'auront cependant que peu de temps pour digérer cette immense déception, puisqu'elles rencontreront la Serbie dès samedi à 9h heure française pour tenter de décrocher le bronze. Des retrouvailles face à une équipe qui ne leur a pas réussie ces dernières années, avec une défaite lors du match pour le bronze à Rio en 2016 (63-70) et une finale perdue à l'Euro cette année (54-63). L'équipe de France devra donc nettement hausser son niveau de jeu si elle veut prendre sa revanche et décrocher une médaille.

Pas de finale pour les Bleues, sèchement battues par le Japon



Il reste désormais une médaille à aller chercher !#Tokyo2020#JeuxOlympiques#Basketballpic.twitter.com/IUdnYo0uNS — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 6, 2021

Un bon début puis un long calvaire

La désillusion est grande pour les joueuses de Valérie Garnier, qui pensaient avoir fait le plus dur en quarts, en brisant la malédiction face aux meilleures ennemies espagnoles. Mais elles sont tombées de haut face à l'équipe du pays-hôte, surnommée "l'escouade de l'aube", qui a, comme en phase de groupe (74-70), donné le tournis à la défense en faisant montre d'une animation collective infatigable et d'une adresse redoutable. Les Bleues avaient pourtant assuré cette fois qu'elles savaient quoi faire pour ramener sur terre leurs adversaires. Et cela s'est vu dans le premier quart-temps, durant lequel elles n'ont laissé que peu d'espaces, parvenant à trouver assez bien la mire (22-14).

Mais la suite fut un calvaire. Accélérant subitement le rythme, à force de courses folles dans tous les sens, les Japonaises ont créé des brèches de tous les côtés. Et la merveilleuse Rui Machida de réussir le plus grand nombre de passes décisives dans un match olympique (18). Toutes ses coéquipières en ont profité, parmi lesquelles Yuki Miyasawa (17 pts) et la pivot Himawari Hakao, dominatrice à l'intérieur (17 pts). Et pour couronner le tout, l'équipe a fait preuve d'une précision diabolique derrière l'arc (11/22), point fort pourtant bien ciblé par Valérie Garnier.