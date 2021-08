"L'olympiade de trop" : pour son dernier 50 km marche, Yohann Diniz a abandonné

Le Français Yohann Diniz, qui à 43 ans, disputait la dernière course de sa carrière, a abandonné peu après la mi-course le 50 km marche des Jeux olympiques de Tokyo, à Sapporo vendredi matin. Champion du monde en 2017, Diniz n'aura jamais réussi à remporter de médaille aux Jeux olympiques en quatre participations (abandon en 2008, disqualification en 2012, 8e en 2016).

Recordman du monde depuis 2014 (3h32:33), Diniz a néanmoins vécu une dernière course animée : rapidement gêné par des problèmes gastriques d'après World Athletics, il s'était arrêté à plusieurs reprises pour se ravitailler, perdant le contact avec la tête et accusant près de deux minutes de retard au dixième kilomètre, avant de revenir de façon spectaculaire à l'avant à l'approche de la mi-course. Mais il a de nouveau lâché le peloton de tête, après encore plusieurs arrêts, et s'est définitivement assis sur un trottoir, la tête entre les mains, après 2h15 de course, peu après le 28e kilomètre.

"Mon corps ne répondait pas"

"C'était la compétition de trop, l'olympiade de trop", a-t-il estimé. "Je ne suis pas parti bien vite, j'ai eu mal au ventre, je me suis arrêté, après il a fallu que je refasse mon retard, je suis revenu tranquillement sur le groupe de tête, mais j'ai vite senti que j'étais fatigué, que je n'avais pas de jambes du tout, j'avais mal à l'adducteur, au dos, je n'avais pas de bonnes sensations, j'avais du mal avec ma respiration", a expliqué Diniz.

"Physiquement, mon corps ne répondait pas", a résumé le triple champion d'Europe (2006, 2010, 2014). La course a été remportée par le Polonais Dawid Tomala, devant l'Allemand Jonathan Hilbert, à 36 secondes, et le Canadien Evan Dunfee, à 51 secondes.